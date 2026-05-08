エセンティア、2033年満期6.125%シニア債および2038年満期6.500%シニア債の発行価格を決定

メキシコシティ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エセンティア・エナジー・デベロップメント（エセンティア）は、総額10億米ドルの6.125%シニア債（2033年満期）（以下「2033年債」）および総額10億米ドルの6.500%シニア債（2038年満期）（以下「2038年債」、2033年債と合わせて「本債券」）を、1933年証券法（改正後）（以下「証券法」）の規則144Aに従って適格機関投資家向けに私募により発行し、米国外では証券法の規則Sに基づき非米国人向けに発行することを発表しました。 2033年満期債は額面価格の99.517%、2038年満期債は額面価格の98.444%で発行されます。2033年満期債の償還日は2033年7月30日、2038年満期債の償還日は2038年7月30日であり、いずれも当社子会社の一部によって完全かつ無条件で保証されます。本債券の決済は、慣例的な決済条件を満たすことを前提として、2026年5月14日に行われる予定です。

本債券発行による収益は、（i）当社の子会社であるエセンティア・ガス・エンタープライジーズが実施する公開買付けによる、同社が発行する2038年満期6.375%担保付シニア債の全額の現金による買付け、（ii）当社の子会社であるエセンティア・パイプライン・エル・エンシノが発行する2041年満期5.465%担保付シニア債の全額の繰り上げ償還、（iii）第三者からの借入金に係るその他の未払債務の全額の繰り上げ償還、（iv）一般事業目的（残額がある場合）に使用されます。

本プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格取得前に、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる場合、これらの証券の販売は行われません。本債券および関連する保証は、米国証券法または適用される州証券法に基づき登録されておらず、米国証券法に基づき制定された規則144Aに従って適格機関投資家に対してのみ、また米国以外では米国証券法に基づく規則Sに従って非米国居住者に対してのみ募集されました。登録されない限り、本債券および関連保証は、米国証券法および適用される州証券法の登録要件の免除規定に従う場合を除き、米国において募集または販売することはできません。

将来予測に関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法に定義される将来予測に関する記述が含まれています。将来予測に関する記述は、「信じる」「期待する」「可能性がある」「予想する」「計画する」「意図する」「想定する」「であろう」などの語句、または類似の表現によって始まることがよくあります。本プレスリリースに含まれる将来予測に関する記述には、当社の債券発行およびその収益の使途に関する記述が含まれます。これらの期待は実現するとは限りません。これらの期待の中には、誤りであることが判明する可能性のある仮定や判断に基づいているものもあります。さらに、エセンティアの事業および運営には、エセンティアの影響力が及ばない多くのリスクと不確実性が伴い、その結果、エセンティアが期待したものが実現しない、あるいはエセンティアの財務状況、経営成績、キャッシュフローに重大な影響を及ぼす可能性があります。

将来の見通しに関する記述は、本プレスリリース作成時点のものであり、ESENTIAは、当該記述作成日以降の出来事や状況を反映させるため、あるいは予期せぬ事象の発生を反映させるために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではなく（また、かかる義務を明示的に否認します）。上記のリスクと不確実性、および将来の見通しに関する記述の一部が基づいている前提から実際の結果が変動する可能性を考慮すると、投資家は、本プレスリリースに含まれている将来の見通しに関する記述で開示されている結果、事象、または展開が発生しない可能性があり、実際の結果は、予想、期待、目標、予測、またはその他の形で記載されているものを含め、本プレスリリースに含まれているものと大きく異なる可能性があることを念頭に置く必要があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260507425924/ja/

Contacts

Investor Relations Contact

ri@esentia-energy.com

Source: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.