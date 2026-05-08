誰もが創造する力を見いだせる、新たな理論書。パリコレなど世界で活躍するファッションデザイナー、永澤陽一氏の創造理論を凝縮した書籍、４月２０日に発売。

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版（本社：東京都中央区）は、書籍『Pan Creative Fashion 思考 ― 永澤陽一の創造と拡張』（永澤陽一・八巻多鶴子 著）を、2026年4月20日に発売いたします。

ファッションから立ち上がる、新たな思考の理論

本書は、永澤陽一の作品と実践に内在する創造の哲学を起点に、その思考を言語化・体系化し、「Pan Creative Fashion 思考」という理論として提示する一冊です。ファッションを知的実践として捉え、造形・思想・社会の関係を横断的に読み解きます。創造のプロセスを可視化し、分野を越えて応用可能な思考法として提示しています。

世界を舞台にした創造と、日常への実装

SUPERNATURE「espoir（エスポワール）」1996S/S 撮影：Rrosemary モデル：Esther de JongSUPERNATURE「バタフライ」1996S/S 撮影：Rrosemary モデル：Esther de Jong

永澤陽一氏は、東京・パリコレクションでの発表をはじめ、素材や技術への革新的な挑戦を通じて独自の造形世界を構築してきました。一方で、「無印良品」「AEON」「ニューバランス」など、日常に根ざした衣服の分野にも関わり、創造と社会の接点を実践的に探究しています。さらに、金沢美術工芸大学や国際ファッション専門職大学での教育にも携わり、次世代への知の継承にも取り組んでいます。

デザインは「思考のプロセス」である

銀のスプーン パリ・コレクション2007S/S Photography by Tazuko Yamaki

Making is Thinking. Making is Knowing.

To experience is to know.

つくることは考えること。つくることは知ること。

ファッションデザインは、感覚的なものと捉えられがちです。しかし本書が提示するのは、身体に着用されることを前提に、意図とロジックによって導かれる思考のプロセスとしてのデザインです。長年にわたる実践をもとに、作品を通して思考の軌跡を具体的に可視化しています。

創造に向き合うすべての人へ

CIGARETTE 涙 東京・コレクション「スナップボタンのジャケット」1995S/S 撮影：大石一男狩り パリ・コレクション「日本の染め・ムラ染め・刺し子」2004-2005A/W 撮影：大石一男

本書で提示される思考は、ファッションにとどまらず、アート、デザイン、ビジネス、教育など、あらゆる領域に応用可能です。創造に向き合うすべての人に向けた、新たな思考の理論書です。

永澤陽一

1957 年京都生まれ。1980 年学校法人モード学園卒業後に渡仏。

TOKIO KUMAGAI のチーフデザイナーを経て株式会社STIL を設立。1996 年より自身のブランド「YOICHI NAGASAWA」で東京コレクションやパリコレクション公式スケジュールに参加。無印良品、AEON、ニューバランスなど大手企業のブランディングやディレクションを多数手がける。2004 年毎日ファッション大賞受賞。金沢美術工芸大学名誉教授。国際ファッション専門職大学教授・学部長として、長年にわたり後進の育成にも力を注ぐ。

書籍概要

書名：Pan Creative Fashion 思考 ― 永澤陽一の創造と拡張

著者：永澤陽一、八巻多鶴子

定価：3,960円（本体3,600円＋税）

発売日：2026年4月20日

発売元：朝日新聞出版

https://www.amazon.co.jp/dp/4021003282/