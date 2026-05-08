「寿司と居酒屋 魚民 武庫之荘南口駅前店」がリニューアルオープン後1周年を迎えました。公式アプリ会員様限定の“料理全品半額”＆“半額チケットバックキャンペーン”開催！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。この度、「寿司と居酒屋 魚民 武庫之荘南口駅前店」がリニューアルオープン後1年を迎えることができました。

これを記念して、モンテアプリ会員様限定「料理全品半額」＆「半額チケットバック」キャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会に「寿司と居酒屋 魚民 武庫之荘南口駅前店」のご利用をお待ちしております。

【キャンペーン内容】

モンテアプリ会員様限定で、対象店舗のセール期間中に店内でご飲食されるお料理を全品半額でご提供いたします。

また、お会計金額の半額分を次回ご利用いただける食事券として還元いたします。

キャンペーン実施は2日間のみとなります。

■開催期間：2026年5月11日（月）～2026年5月12日（火）の2日間

【ご留意事項】

・ご利用時にはモンテアプリのダウンロードと会員登録（無料）が必要です。

当日ダウンロードと会員登録をしていただいてもご利用いただけます。

・その他施策、クーポン券、割引券などとの併用はできません。

・宴会コースは対象外とさせていただきます。

・キャンペーンでお渡しするお食事券はキャンペーン期間中はご利用いただけません。

寿司と居酒屋 魚民について

“おいしい料理と おいしい魚と おいしい地酒 魚民で心和むひとときを”

「和風＝魚」と若年層からシニアまでみん（民）なに愛される、というコンセプトの大衆居酒屋で、魚料理を中心に豊富なメニューを取り揃えた「魚民」で、自慢のお寿司もお召し上がりいただけるブランドです。

ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

寿司と居酒屋 魚民 武庫之荘南口駅前店 店舗情報

営業時間：16：00～24：00

住 所：兵庫県尼崎市南武庫之荘1-19-26 サークルF 2階

電話番号：06-6436-3188

席 数：89席

喫 煙 室：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871062/

皆様のご来店をお待ちしております。

“モンテアプリ”について

(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。

さらに使いやすくお得にご利用いただけるように、随時、新機能の追加や改善を行っておりますので、ぜひご活用ください。

【機能など】

▶フリーワード店舗検索

目的地周辺の店舗を検索することができます。

１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。

▶お気に入り店舗登録

お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。

▶新規会員登録特典

新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。

▶ブランド切り替え

ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。

▶アプリ会員限定のクーポン

アプリ会員限定のお得なクーポンを掲載しております。お気に入り店として登録すると、さらにお得なクーポンもございますので、ぜひご利用ください。

▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内

アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。

■「モンテアプリ」のダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

・「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「PayPay」および「PayPayロゴ」は、PayPay株式会社の登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes