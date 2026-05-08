HOSEIミュージアムは、2026年度春学期企画展示「写真家・訒南光の視界―台湾から法政大学へ」を法政大学市ケ谷キャンパスにて、2026年5月19日～2026年8月28日まで開催します。なお、本展示は、新竹県北埔郷公所 訒南光影像紀念館との共催、法政大学法学部福田円研究室の協力により実施します。 台湾写真史にその名を刻む写真家・訒南光（本名・訒騰莩）は、1934年に法政大学経済学部を卒業しました。大学では戦前の学生文化が花開き、関東大震災からの復興を遂げた東京は「モダン」全盛期。カメラ部主将を務めた南光はライカを手に数々の写真を残しました。本展示では南光の故郷である台湾の新竹県北埔を紹介するとともに、南光のまなざしを通して、1930年代の法政大学と「モダン都市・東京」を再考します。

【開催概要】

■会 期：2026年5月19日～8月28日（予定） ■会 場：・HOSEIミュージアム ミュージアム・コア （東京都千代田区九段北3-3-5 法政大学九段北校舎1階） ・ミュージアム・サテライト市ケ谷 （東京都千代田区富士見2-17-1 法政大学外濠校舎6階） ■展示内容： ・南光の存在と法大カメラ部の飛躍、運動会の賑わいを撮る、南光がみたモダン都市・東京 ・戦中から戦後の台湾と、その時代背景から視た訒南光 ・訒南光と客家文化、北埔の紹介 〈実物資料〉 ・南光旧蔵のカメラと学生時代の徽章類 ・卒業アルバム（1934年3月、経済学部） ・雑誌『CAMERA』1932年2月号 ・北埔の民族衣装 ほか ■予告 9月・10月には本展示内容の規模を拡大した特別展示を開催します。 ※展示の詳細や会場の案内については、下記ウェブサイトをご確認ください。 HOSEIミュージアムウェブサイト https://www.hosei.ac.jp/museum/

【本件に関するお問い合わせ先】 法政大学図書館事務部総務・HOSEIミュージアム事務課 TEL：03-3264-6501 E-mail：museum@hosei.ac.jp