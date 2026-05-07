【ヴィーガン・グルテンフリー】「スナックミースタンド 蔵前」にて、スパイス香るパウンドケーキやベリー×チョコの贅沢ドリンクを販売開始【5/9(土)～】

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー（本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎）は、東京・蔵前にある「snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前」にて、スパイスと果実のハーモニーを楽しむヴィーガン＆グルテンフリーの新作スイーツと、ご褒美感たっぷりのベリードリンクを2026年5月9日（土）より販売開始いたします。

「snaq.me stand 蔵前」では、日々のちょっとしたご褒美にぴったりな、季節に合わせた“からだにやさしいおやつ”をお届けしています。

今回の新作は、人気商品「アロマコーラ」を隠し味に使った奥行きのあるパウンドケーキと、甘酸っぱいベリーにチョコのコクを合わせたリッチなドリンク。心ほどけるスパイスの香りと、あたたかくなる季節にぴったりの華やかな味わいをお楽しみください。

※一部商品はカスタマイズによりヴィーガン対応が可能です。

商品概要

VGGF(※) チャイフィグパウンドケーキ（週末限定）

380円（税込）

スナックミーの人気商品「アロマコーラ」を生地に加え、フラワーアッサムティーにじっくり漬け込んだいちじくと、香ばしくローストした胡桃を贅沢に練り込みました。 いちじくのプチプチとした食感と、胡桃のアクセント、そしてスパイス由来のやさしい甘みが広がる、心ほどけるパウンドケーキです。同じく人気商品の『チャイミルクティー』とも相性抜群。週末のリラックスタイムにぜひどうぞ。

※VGGF…ヴィーガン＆グルテンフリー

ベリーチョコフロスタ

650円（税込）

甘酸っぱいいちごをベースに、自家製ラズベリージャムと濃厚なチョコソースを忍ばせた、贅沢なご褒美ドリンクです。仕上げにはふんわりとした生クリームにラズベリージャムをトッピングしました。 ベリーの爽やかさとチョコのコクが絶妙に合わさり、甘すぎずスッキリとした後味が特徴。焼き菓子との相性も抜群です。

からだにやさしく、とびきりおいしい。

snaq.me stand蔵前店では他にも店内で焼き上げたヴィーガン＆グルテンフリーの焼き菓子をご用意しております。植物性素材と米粉を使って丁寧に焼き上げた、素材の自然な甘さや風味を活かしたシンプルな味わい。心地よいひとときを彩る、軽やかで洗練されたスイーツをお楽しみください。

snaq.me stand（スナックミースタンド）蔵前 概要

住所： 〒111-0051 東京都台東区蔵前3-4-3フィルパーク蔵前II 1B

都営浅草線蔵前駅A0出口 徒歩30秒

席数：店内4席、店外4席

お支払い方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：11時～18時（定休日：火曜日）

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/snaq.me_stand_kuramae/

公式サイト：https://stand.snaq.me/

今後もスナックミーはリアル店舗出展や催事開催など、オフライン展開に注力してまいります。

催事の開催や出店に関しては、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

https://office.snaq.me/popup



「snaq.me stand（スナックミースタンド）」事業について

スナックミーは2016年にサービスを開始してから、おやつのサブスク「snaq.me(スナックミー)」やECを通じて、2,000種類以上のおやつを、累計で20万人以上のお客様にお届けしてきました。

今後、オンライン事業に加えて、直営店/催事や卸、オフィス向けなど、オフライン事業の展開を加速していく方針です。直営店/催事事業を「snaq.me stand（スナックミースタンド）」として展開し、スナックミーのおやつを体験していただける場を増やしてまいります。

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

公式Instagram：https://www.instagram.com/snaq.me/

公式X：https://x.com/snaqme

コーポレートサイト：https://snaqme.com/

＜提供サービス＞

・ワクワクおやつの定期便 https://snaq.me/

・ヘルシーおやつの通販サイト https://mall.snaq.me/

・できたておやつの専門店 https://stand.snaq.me/

・ヘルシーおやつの福利厚生 https://office.snaq.me/

・福利厚生の専門ウェブメディア https://magazine.snaq.me/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社スナックミー 広報 草野

Email： pr@snaq.me