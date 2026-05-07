【最大200名】第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）開催！吉祥寺最大級の異業種交流会

株式会社フルーク吉祥寺最大級の異業種交流会「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」

「吉祥寺でビジネスの幅を広げよう！」をコンセプトに、「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」を、2026年5月22日(金) 19:30に吉祥寺にて開催します！吉祥寺最大級の異業種交流会です！

先着200名限定ですので、お申込はお早めに！

参加条件はひとつ「働いていることです！」、会社員,個人事業主,経営者など。会社に限らず、保育士、看護師、教師、税理士など、職業は問いません。ただし、学生のかたと、フリーターのかたは不可とします。年齢も性別も問いません！募集人数は先着200名！！

【「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」Webページ】

https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup/(https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup?prtimes)

吉祥寺最大級の異業種交流会「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」開催！MAX200名の大規模イベント

吉祥寺駅北口から徒歩1分の好立地、「シェーキーズ吉祥寺店」にて最大200名の大規模な交異業種流会を開催します。3時間のソフトドリンク飲み放題とビュッフェスタイルの料理付き。この規模感（最大200名）での異業種交流会は吉祥寺最大級！

「吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」とは？

「吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」とは、“吉祥寺でビジネスの幅を広げよう！”をコンセプトとした吉祥寺最大級のビジネス交流会です。吉祥寺ビジネス交流会（Kichijoji Business Meetup）、略してKBMです。

2025年から開始し、１回目の参加者が100名超え、２回目と3回目は200名超えだった吉祥寺最大級の飲み会「吉飲み」の姉妹イベントです。

共通した特徴としては、吉祥寺が好きなかたが多く、吉祥寺周辺に在住のかた、吉祥寺が職場のかたの参加が比較的多い傾向にあります。中央線沿い、京王線沿いのかたが大半を占めます。吉祥寺に留まらず、西東京エリア最大の交流会を目指しています。運営は、吉祥寺専門メディア「吉グル」がおこなっています。

「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」について

吉祥寺最大級の異業種交流会「吉祥寺ビジネス交流会」

2026年5月22日（金）に吉祥寺にて開催する今回の「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」では、最大200名という大規模なので、多くの方々と交流ができるかと思います。参加人数も多く、広いフロアなので、積極性さえあれば、かなり多くの方々と交流ができるかと思います！お互いのビジネスの話などで是非交流を深めてもらえればと思います。名刺の持参をお願いします。

募集開始2日目の時点での事前予約は40名を突破しています。

「第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」の詳細内容

開催日時は、2026年5月22日(金) 19:30～22:30までの3時間です。参加費用は、税込5,000円（当日受付にて現金払いのみ）。費用には、3時間ソフトドリンク飲み放題、ビュッフェスタイルの料理、運営・準備費用が含まれています。

【注意事項】

異業種交流会には、どうしてもマルチ商法のかたが紛れがちです。主催者が大のマルチ商法嫌いのため、勧誘の有無に関わらず、マルチ商法をやっているかたは一切出禁とさせていただきます、ご了承ください。

- 料理の用意やお席の確保をするため、3日前（5月19日）からキャンセル料が発生しますことご了承ください。（当日と前日は参加費用の100％、2～3日前は50％、4日以上前は0％）- 途中参加および途中退室される際は事前に主催者側にお伝えください。なお料金は一律です。- 当然のことですが、お互いにマナーやモラルを守って交流しましょう。- マルチ商法、ビジネス、宗教等の勧誘は一切禁止です。- マルチ商法においては、勧誘をしなかったとしても、やっているだけで参加禁止とします。- 注意に応じていただけない場合、強制退室および今後の弊社のイベントを全て出禁とさせていだきます。- 連絡無しの無断キャンセルをした場合、今後の弊社のイベントを全て出禁とさせていだきます。- トラブルに関しては、主催者および会場は一切責任を負いかねます。- イベント会場にて主催者側が撮影した写真や動画につきましては、顔にモザイク処理を施したうえで、SNSや各メディアに投稿することをあらかじめご了承ください。

【イベント概要】

開催名称：第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）

開催日時：2026年5月22日(金) 19:30

開催時間：3時間（19:30～22:30） ※途中参加可

定員 ：最大200名

参加費用：税込5,000円（当日受付にて現金払いのみ）

開催場所：シェーキーズ吉祥寺店 （吉祥寺駅から徒歩1分）

詳細・予約：

https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup/(https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup?prtimes)

詳細を見る :https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup?prtimes

開催場所について

開催場所は、吉祥寺駅北口から徒歩1分、サンロード商店街に入ってすぐの建物の地下1階にある「シェーキーズ吉祥寺店」です。

シェーキーズ吉祥寺店の入口シェーキーズ吉祥寺店の店内

【第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）】

開催名称：第１回 吉祥寺ビジネス交流会（KBM）

開催日時：2026年5月22日(金) 19:30

開催時間：3時間（19:30～22:30） ※途中参加可

定員 ：最大200名

参加費用：税込5,000円（当日受付にて現金払いのみ）

開催場所：シェーキーズ吉祥寺店

住所 ：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-2 B1F

アクセス：吉祥寺駅北口から徒歩1分

主催 ：吉グル、吉飲み

協力 ：武蔵野青年会議所（武蔵野JC）



詳細・予約：

https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup/(https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup?prtimes)

(https://kichijoji-gourmet.com/no003-kichinomi-20251004/%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%9B%9E)

吉祥寺最大級の異業種交流会詳細を見る :https://kichijoji-gourmet.com/no001-kichijoji-business-meetup?prtimes

「吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」について



吉祥寺最大級の異業種交流会「吉祥寺ビジネス交流会（KBM）」

運営：吉祥寺専門メディア「吉グル」

吉祥寺専門メディア「吉グル」

【概要】

開催名：吉祥寺ビジネス交流会（KBM）

事業内容：イベント事業、PR・広告

運営：吉祥寺専門メディア「吉グル」

：株式会社フルーク

HP：https://kichijoji-gourmet.com/