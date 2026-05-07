株式会社リーピー代表・川口聡、岐阜大学連携「ライフデザイン講義」に参加――仕事も家庭も全力で取り組むリアルな生き方を通じ、自分らしいキャリアを描くヒントを。

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口 聡、以下：当社）は、国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学（以下：岐阜大学）が全学共通教育科目として開講する「自分らしいキャリア設計1」の一環で実施される企業取材に参加します。 本講義は、岐阜県のワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業認定事業者を対象に学生が取材を行い、当社からは代表取締役の川口 聡が出席。経営者としての業務と３人の子ども（中学２年生、小学５年生、小学４年生）の子育てを両立している実体験をもとに、情熱あるキャリア形成に関心のある学生へ応援メッセージを届けます。

イベント概要- 日時：2026年5月13日（水）10:30～12:00- 会場：岐阜大学 全学共通教育棟 第9セミナー室- 対象：全学共通教育科目「自分らしいキャリア設計1」受講者 54名- 参加企業：株式会社リーピー、株式会社ソフィア総合研究所、内藤建設株式会社、日本政策金融公庫 岐阜支店、社会保険労務士法人ふせや事務所、有限会社名岐サービスセンター

成果発表学生による企業取材の成果は、2026年6月3日（水）に開催される成果発表会で報告予定

代表取締役 川口 聡

川口は2013年に当社を設立し、Webサイト制作事業をはじめ、地域企業の「売上」や「採用」に関する課題を支援するアウトソーシング事業、人材紹介事業、地域創生コンサルティング事業を展開しています。一方で、３児の父として平日朝・晩の家事や子どもの習い事の送迎にも積極的に関わり、仕事と家庭を両立する姿勢を実践しています。

今回の取材では、経営者としてのキャリア形成やワーク・ライフ・バランスに対する考え方だけでなく、仕事と家庭を両立するためにどのような工夫を行っているのかを学生の質問に答えながらお伝えします。熱意をもってキャリアを築きたいと考える学生を応援し、自分らしい人生設計に役立つヒントを提供する予定です。

当社代表取締役 川口聡本講義への参加にあたってのコメント

代表取締役の川口 聡は次のように述べています。

「地方では、男性経営者が家事や育児に時間を割く実例がまだ少なく、学生が将来像を描く際の参考材料が不足していると感じています。今回は、両立がうまくいかなかった失敗例も含めて、できるだけ具体的にお話しします。当社の社員にも子育て中・介護中のメンバーが複数おり、属人化を避ける業務設計や柔軟な勤務時間の運用がどこまで可能かを、現場の感覚で伝えたいと考えています。また、社員全員で支え合う当社の文化について率直にお伝えし、学生の皆さんが自分らしいキャリアを描く一助となれば幸いです。」

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,370社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」