米国ヴィーガンヘアスタイリングブランド O′DOUDS 新作2品、日本初上陸 ── 代官山 蔦屋書店で先行発売、5月6日スタート

株式会社BLANGK

2026年5月6日、株式会社BLANGK（本社：京都市、代表取締役：大野木 徹）が国内総代理店を務める米国発ヘアケアブランド「O'DOUDS（オダウズ）」より、植物由来ヴィーガン処方とスタイリング機能性を融合した新商品《エアドライペースト》および《ハイドレートスプレー》が日本初上陸する。両商品は本日（水・祝）より、代官山 蔦屋書店で開催するPOP-UP STOREにて先行発売を開始する。日本公式オンラインストアのKIOSQ（https://thekiosq.com）での一般販売は、準備が整い次第、2026年5月11日（月）の週より開始する予定である。

■ 商品概要

《エアドライペースト》

AIR DRAY PASTEAIR DRAY PASTE

重さを感じさせないミディアムホールド力で、根元のボリュームをキープしながら、硬い髪でも柔らかく自然な毛流れにコントロールする。乾いた髪に使えばボリュームとグリップを、濡れた髪に使えばルーズで自然な動きを表現できる、多用途設計のスタイリングペーストである。

- 価格 3,900円（税抜）- 容量 97g- ホールド ミディアム- 仕上がり ナチュラル／マット（つやなし）- 香り ユーカリ＋セージ- 主要成分 カオリンクレイ、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、アロールートパウダー、シア脂- 商品ページ https://thekiosq.com/products/air-dry-paste

《ハイドレートスプレー》

HYDRATE SPRAYHYDRATE SPRAY

軽量設計のマルチパーパスヘアコンディショナー。即時保湿・もつれほどき・カール整え・フリズコントロール・ヒートプロテクションを一本に集約する。ブロードライ前の熱保護下地、カールやウェーブを引き立てるスタイリング、単体使いでの軽やかなナチュラル仕上げまで、複数のシーンを一本でカバーするデイリーアイテムである。

■ POP-UP STORE 開催概要

- 価格 4,700円（税抜）- 容量 200ml- ホールド ライト- 仕上がり ミディアム- 香り マンダリン＋バニラ- 主要成分 アロエベラ、ヒマワリ種子油、パンテノール、ライスプロテイン- 商品ページ https://thekiosq.com/products/hydrate-spray

新作2品の発売を記念し、O'DOUDSのフルラインナップを集結させたPOP-UP STORE「テキサス発 ヘアスタイリングブランド O'DOUDS 新作2品・日本先行発売 POP-UP STORE」を以下の通り開催する。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52405/table/15_1_93cc3eae9b737e01cfa3671fed97f5ed.jpg?v=202605061151 ]

会期中はO'DOUDSのフルラインナップ計17 SKU を取り揃える。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52405/table/15_2_6a56dd2fb7b717135cfcd454b4baab96.jpg?v=202605061151 ]POP-UP STORE の見どころ- 新作2品の先行発売 ── 一般販売に先駆けて、新作《エアドライペースト》《ハイドレートスプレー》を先行販売- フルラインナップ全17 SKU集結 ── 普段フルラインナップで店頭に揃うことのない、スタイリング剤から香水、アロマキャンドルまでを店頭で販売- 全品テスター完備 ── 手にとってアイテムを試したうえで選べる貴重な機会

■ 担当者コメント

株式会社BLANGK 代表 大野木

「今回日本初上陸となる《エアドライペースト》《ハイドレートスプレー》は、軽量設計で性別を問わず幅広いヘアスタイルに使える、毎日のスタイリング・ヘアケアの2品である。

近年、日本市場ではラフでナチュラルなヘアスタイルが好まれる傾向にあるなか、《エアドライペースト》はその時流にぴったり寄り添う一品である。他に類を見ない使い心地と誰でも簡単に使える手軽さに、当社としても大きな期待を寄せている。硬く太い日本人の黒髪にも軽やかにエアリーな仕上がりを叶え、根元からふんわりと立ち上げる。ショートからロングまで多彩なスタイルに合わせやすいので、多くの方に手に取っていただき、さまざまな使い方をお試しいただきたい。

代官山 蔦屋書店POP-UP STOREでは、新作2品とともにO'DOUDSのフルラインナップに直接触れていただけるので、ぜひ足を運んでいただきたい。」

■ メーカーコメント

O'DOUDS オーナー Clayton

「O'DOUDSはテキサス州ヒューストンの自社ラボで、植物由来成分のみのヴィーガン処方を貫き、すべての製品をハンドメイドで生産している。『毎日使うものは、体に取り入れるものと同じレベルの配慮で作るべき』── 創業当初からこの信念のもと、シンプルで信頼できるヘアケアを追求してきた。

新作《エアドライペースト》は、重たいスタイリング剤とドライシャンプーの "中間" に位置する一品である。軽やかなホールド・自然なテクスチャー・ボリュームを同時に叶えるバランスは、他のカテゴリにはない独自の領域となる。

新作《ハイドレートスプレー》は、絡まりほぐし・コンディショニング・ヒートプロテクトを1本に集約。複数製品の重ね付けというヘアケアの煩雑さを解消し、軽やかな仕上がりで毎日のルーティンに溶け込む一品である。

日本は、品質・ディテール・意図的なデザインを高く評価する市場であると感じている。質感や仕上がりまで細部にこだわる日本のお客様にこそ、O'DOUDSの "シンプルで信頼できる、長く付き合えるヘアケア" をお届けしたい。」

O'DOUDS 公式 Instagram：https://www.instagram.com/odouds/

■ 今後の展開

株式会社BLANGKは、O'DOUDSの国内総代理店として、《エアドライペースト》《ハイドレートスプレー》発売を機に、お取扱いヘアサロンでの展開拡充と新規ヘアサロン・バーバーの開拓を加速させ、サロンワーク現場での提案・施術を通じて、より多くのユーザーへブランドの価値を届けていく。

代官山 蔦屋書店POP-UP STOREを起点に、2026年7月には福岡および東京でのPOP-UP STORE開催を予定しており、以降も全国主要都市で順次展開していく。会場・会期等の詳細は追って発表する。より多くのユーザーがブランドを直接体験できる場を全国へ広げていく方針である。

あわせて、新作を使用したヘアスタイリング動画を順次制作・公開し、コンテンツ発信の強化を通じて、商品の使い方やブランドの世界観を多角的に伝えていく。

今後の店頭展開・サロン取扱情報・コンテンツ公開は、KIOSQ公式サイトおよび各SNSにて順次発信する。

■ ブランド概要：O'DOUDS（オダウズ）

FROM THE EARTHVEGAN & CRUELTY FREE2014年、アメリカ・ニューヨーク州ブルックリンで設立されたヘアスタイリングブランド。その後、テキサス州ヒューストンへ拠点を移している。動物性原料および石油由来成分を一切使用せず、植物由来成分のみを用いたヴィーガン処方で、全製品を自社ラボにてハンドメイドで生産している。

2025年、全製品のパッケージをガラス容器からマットブラックのアルミ容器へと刷新。容器の重量が大幅に軽量化されたことで輸送時のCO2排出量の削減につながるほか、TSA（米国運輸保安局）の機内持ち込み基準に対応し、旅先にも携行しやすい仕様となった。アルミニウムは地球上で最もリサイクル効率の高い素材のひとつであり、何度でも品質を落とさずリサイクルできる素材である。

O'DOUDS 日本公式サイト（KIOSQ）：https://thekiosq.com/pages/brand/odouds

■ 会社概要

株式会社BLANGK

〒600-8449 京都府京都市下京区新町通松原下ル富永町107番地1

代表取締役 大野木 徹

海外ヘアケアブランドの総代理店業（小売：「KIOSQ」運営／卸売：ヘアサロン・バーバー）

KIOSQ https://thekiosq.com

■ 公式SNSアカウント[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52405/table/15_3_412d18a2d04241effc332f133e94a1d7.jpg?v=202605061151 ]