二次会・ビンゴ景品専門サイト「アネットライブ（ https://anetlive.com ）」を運営する株式会社アネット（本社：東京都台東区西浅草、代表取締役：石塚 健太郎）は、登録者数10万人超えの自社YouTubeチャンネルにおいて「YouTubeショッピング機能」を導入し、動画視聴から景品購入までがシームレスに繋がる新しい二次会景品選びの体験を提供開始いたします。 「ネット通販だとパネルの大きさや質感が分からない」という幹事特有の悩みを、生配信（ライブコマース）によるオンライン接客で解決し、視聴者は動画を見ながらワンクリックで商品ページへ遷移してそのまま購入することが可能になります。 ■ サービス開始の背景 結婚式の二次会や社内懇親会など、リアルなイベントが活況を取り戻す中、景品選びを任された幹事の負担は依然として大きいままです。特にネット通販においては、「届いてみたらパネルが小さかった」「写真だけでは参加者が本当に喜ぶかイメージしづらい」といった不安の声が多く寄せられていました。 そこでアネットライブは、自社が持つ10万人規模のYouTubeチャンネルの熱量とECサイトをダイレクトに結びつけるため「YouTubeショッピング機能」を導入。動画による「実物が見える安心感」と、スムーズな購買体験を両立させました。 ■ 新たな購買体験「景品ライブコマース」の3つの特徴 1. YouTubeの動画画面からワンクリックで商品ページへ直結 YouTubeショッピング機能により、配信画面や概要欄にアネットライブの商品がタグ付けして表示されます。視聴者は動画アプリから離脱することなく、気になった景品セットをタップするだけで、自社サイト（ https://anetlive.com ）の購入ページへスムーズに遷移できます。 2. 登録者10万人の実績と、リアルタイムの質疑応答による高い信頼性 「予算3万円でおすすめは？」「A3パネルって実際どのくらいの大きさ？」といった幹事のリアルな疑問に、配信中のナビゲーターがその場でお答えします。10万人以上の視聴者に支持されるノウハウを活かし、会場での「映え」や盛り上がりなど、嘘偽りのない商品の魅力をお届けします。 3. 無料スマホビンゴや即日出荷など、幹事の負担を極限まで減らす独自サービス アネットライブでは、ビンゴの景品の販売だけでなく、会場を盛り上げるビンゴ大会開催ツールも無料で提供しています。さらに「即日出荷」にも対応しており、YouTube経由で納得して購入いただいた後も、イベント当日まで幹事の皆様を強力にバックアップします。 ■ アネットライブについて 「アネットライブ」は、結婚式二次会、ゴルフコンペ、懇親会などのイベントを大成功に導くための二次会・ビンゴ景品専門サイトです。神戸牛や国産うなぎ、最新家電などの目玉商品から、参加者全員が笑顔になるウケ狙いアイテムまで、幹事様のニーズに合わせた豊富なラインナップを取り揃えています。 【本件に関するお問い合わせ先】 会社名：株式会社アネット 担当者：岡本 美智子 TEL：0120-801-806 Email：info@anet-web.com サービスURL：https://anetlive.com