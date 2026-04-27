日本の二酸化炭素回収装置市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2026年～2036年）
KDマーケットインサイトは、『日本の二酸化炭素回収装置市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の二酸化炭素回収装置市場：ネットゼロ社会に向けた拡大
日本の二酸化炭素（CO?）回収装置市場は、2050年までのカーボンニュートラル達成という国家的目標に向けて、重要な技術分野として台頭しています。世界第5位のCO?排出国である日本は、産業の脱炭素化とエネルギー安全保障という二重の課題に直面しており、排ガスや産業プロセス、さらには大気中から直接CO?を回収する専用装置への需要が急速に高まっています。政府の積極的な目標設定、企業のネットゼロ宣言、そして技術的優位性に支えられ、この市場は今後10年間で飛躍的な成長が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/893
市場規模と成長動向
日本の二酸化炭素回収装置市場に関する調査レポートによると、同市場は2026年から2036年の間に年平均成長率（CAGR）22.7％で成長し、2036年末までに市場規模は1億2,160万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は1,890万米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348052/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
CO?回収装置市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
技術別：本市場は、用途やCO?発生源の特性に応じた3つの主要な回収技術で構成されています。
化学吸収：CO?が化学溶媒（主にアミン）と反応して一時的な化合物を形成するプロセスです。その後、加熱や圧力変化によりCO?を放出し、高純度のガスを得ます。この方法はCO?濃度の高いガス流に特に有効で、精密なプロセス制御が可能です。産業規模の回収において最も広く採用されている技術です。
物理吸着：特定の圧力および温度条件下で、固体吸着材の表面にCO?分子を吸着させる方法です。捕捉されたCO?は、圧力を下げる（PSA：圧力スイング吸着）または温度を上げることで放出されます。中～低濃度のCO?ガスに対してエネルギー効率が高く、連続的な産業運用にも対応可能です。
膜分離：CO?が他のガスよりも透過しやすい選択的膜を用いる新興技術で、溶解度や拡散速度の差に基づいて分離を行います。モジュール化、小型化、低エネルギー消費といった利点がありますが、大規模用途では化学吸収に比べてまだ発展途上です。
用途別：
CO?の発生源に基づいて市場は分類されます。
排ガスCO?回収（SGR）：主に火力発電所、産業用ボイラー、廃棄物焼却施設などの燃焼排ガスからCO?を回収します。日本がベースロード電源として依然として化石燃料に依存しているため、最大の用途セグメントとなっています。
プロセス／副生ガスCO?回収（BPR）：水素製造、アンモニア合成、バイオエタノール発酵、セメント製造などの化学反応の副産物として発生するCO?を回収します。
その他：直接空気回収（DAC）、バイオガス精製、石油増進回収（EOR）用ガスの調整などのニッチ用途が含まれます。
日本の二酸化炭素回収装置市場：ネットゼロ社会に向けた拡大
日本の二酸化炭素（CO?）回収装置市場は、2050年までのカーボンニュートラル達成という国家的目標に向けて、重要な技術分野として台頭しています。世界第5位のCO?排出国である日本は、産業の脱炭素化とエネルギー安全保障という二重の課題に直面しており、排ガスや産業プロセス、さらには大気中から直接CO?を回収する専用装置への需要が急速に高まっています。政府の積極的な目標設定、企業のネットゼロ宣言、そして技術的優位性に支えられ、この市場は今後10年間で飛躍的な成長が見込まれています。
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市場規模と成長動向
日本の二酸化炭素回収装置市場に関する調査レポートによると、同市場は2026年から2036年の間に年平均成長率（CAGR）22.7％で成長し、2036年末までに市場規模は1億2,160万米ドルに達すると予測されています。なお、2025年の市場規模は1,890万米ドルでした。
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市場セグメンテーション
CO?回収装置市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます。
技術別：本市場は、用途やCO?発生源の特性に応じた3つの主要な回収技術で構成されています。
化学吸収：CO?が化学溶媒（主にアミン）と反応して一時的な化合物を形成するプロセスです。その後、加熱や圧力変化によりCO?を放出し、高純度のガスを得ます。この方法はCO?濃度の高いガス流に特に有効で、精密なプロセス制御が可能です。産業規模の回収において最も広く採用されている技術です。
物理吸着：特定の圧力および温度条件下で、固体吸着材の表面にCO?分子を吸着させる方法です。捕捉されたCO?は、圧力を下げる（PSA：圧力スイング吸着）または温度を上げることで放出されます。中～低濃度のCO?ガスに対してエネルギー効率が高く、連続的な産業運用にも対応可能です。
膜分離：CO?が他のガスよりも透過しやすい選択的膜を用いる新興技術で、溶解度や拡散速度の差に基づいて分離を行います。モジュール化、小型化、低エネルギー消費といった利点がありますが、大規模用途では化学吸収に比べてまだ発展途上です。
用途別：
CO?の発生源に基づいて市場は分類されます。
排ガスCO?回収（SGR）：主に火力発電所、産業用ボイラー、廃棄物焼却施設などの燃焼排ガスからCO?を回収します。日本がベースロード電源として依然として化石燃料に依存しているため、最大の用途セグメントとなっています。
プロセス／副生ガスCO?回収（BPR）：水素製造、アンモニア合成、バイオエタノール発酵、セメント製造などの化学反応の副産物として発生するCO?を回収します。
その他：直接空気回収（DAC）、バイオガス精製、石油増進回収（EOR）用ガスの調整などのニッチ用途が含まれます。