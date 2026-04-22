KYOTO iDOL FESTIVAL実行委員会は、京都発の新たなアイドルフェスティバル「KYOTO iDOL FESTIVAL」を、2026年6月13日(土)にKBSホール(京都府)にて初開催することをお知らせいたします。





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■次世代アイドルが集結する、京都発・新フェスティバル始動

本イベントは、話題性の高いキャスティングのもと、次世代のシーンを担う“今、見るべきアイドル”が一堂に会するフェスティバルです。未来のスターを生み出すきっかけとなる場を目指し、多様な個性と才能が交差することで新たな化学反応を創出、これからのアイドルシーンを形づくる価値と可能性を提示してまいります。

伝統と最先端が融合する街・京都から、新たな音楽文化の発信拠点として展開していく本フェスに、ぜひご注目ください。









■第一弾豪華出演者ラインナップ解禁(※五十音順)

稲場愛香 / OCHA NORMA / きのホ。 / 譜久村聖 / Ringwanderung / and more！





解禁画像_第1弾





＜開催概要＞

イベント名称： KYOTO iDOL FESTIVAL

会場 ： KBSホール

開催日時 ： 2026年6月13日(土)

券種 ： SSブロック 9,900円 / Sブロック 7,700円 / Aブロック 5,500円

※全券種 1ドリンク代別途

主催 ： KYOTO iDOL FESTIVAL実行委員会

協力 ： TIGET









＜チケット情報＞

先行販売開始日： 2026年4月22日(水) 18：00

先行販売終了日： 2026年5月10日(日) 23：59

チケットURL ： https://tiget.net/events/484083