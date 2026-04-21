株式会社テンダイ(本社：東京都中央区日本橋箱崎町、代表取締役社長：本間 淑浩)は、この度、X(旧Twitter)アカウント(@tendaitw)にて実施した「へちまと聞いて思い浮かぶものは何ですか？」キャンペーンの結果を公表いたします。本キャンペーンは、天然素材「へちま」の一般認知度とイメージを探る目的で実施され、その結果から、へちまの新たな可能性を提案する「へちまスリッパ」の重要性が浮き彫りになりました。









■Xキャンペーン概要と反響

期間 ： 2026年4月6日(月)～4月12日(日)

内容 ： Amazonギフト券1,000円分が当たるフォロー＆リポスト企画

キャンペーンURL： https://x.com/tendaitw/status/2041043738877673837





Xキャンペーン投稿









「へちまと聞いて思い浮かぶものは何ですか？」という問いに対し、160票の回答が寄せられました。その結果は以下の通りです。





投票結果





「へちまのたわし」が51.9％と過半数を占め、へちまの伝統的な用途としての認知が非常に高いことが明らかになりました。

・次いで「小学校で育てたへちま」が33.8％と、教育現場での体験がへちまのイメージ形成に大きく寄与していることが伺えます。

・「へちまの化粧水」は13.8％と一定の認知があるものの、「聞いたことない！(知らない～)」と回答した層も0.6％存在し、へちまそのものに馴染みがない方もいることが判明しました。

この結果は、へちまが持つ多様な魅力や現代的な活用法が、まだ十分に知られていない現状を示唆しています。特に、たわしとしての認知が高い一方で、その優れた機能性(通気性、吸水性、速乾性)が、日用品としての新たな価値を生み出す可能性を秘めていると言えます。









■「へちまの良さ」を再発見！足汗・ムレ知らずの「へちまスリッパ」で日本の夏を快適に

へちまの機能性を最大限に活かした製品が、夏向けの「へちまスリッパ」です。

当社の「へちまスリッパ」は、天然のへちま繊維を中敷きに使用することで、日本の高温多湿な夏でも足元を常にさらさらに保ち、足汗やムレによる不快感を軽減します。通気性・吸水性・速乾性に優れています。環境にも優しい天然素材であるへちまは、まさに現代のライフスタイルにフィットするサステナブルな選択肢です。





この度、株式会社テンダイでは、お客様の多様なニーズにお応えするため、機能性とデザインを追求した「へちまスリッパ」を3種類展開いたします。

伝統的な素材が現代のライフスタイルに溶け込み、足元から日本の夏を快適に、そして地球に優しく彩る「へちまスリッパ」。

ぜひ、あなたのお好みのタイプを見つけて、その快適さをご体感ください。









【商品名(1)：天然素材 へちまスリッパ(バンド)前あき 厚底】

サイズ：M / L(ピンクはMサイズのみ)

カラー：ピンク・キナリ・ライトブラウン

価格 ：1,980円(税込)※送料無料

販売先：楽天市場 URL： https://item.rakuten.co.jp/tendai/g125001-05/

Amazon URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7QVYTDJ





へちまスリッパ(バンド)前あき 厚底





【商品名(2)：天然素材 へちまスリッパ(シンプル)前あき】

サイズ：M / L(ピンクはMサイズのみ)

カラー：ピンク・キナリ・ライトブラウン

価格 ：1,980円(税込)※送料無料

販売先：楽天市場 URL： https://item.rakuten.co.jp/tendai/g125006-10/

Amazon URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7QVYTDJ





へちまスリッパ(シンプル)前あき





【商品名(3)：天然素材 へちまスリッパ(ソフト)前あき 厚底】

サイズ：フリーサイズ

カラー：ピンク・キナリ・ライトブラウン

価格 ：1,980円(税込)※送料無料

販売先：楽天市場 URL： https://item.rakuten.co.jp/tendai/g125011-13/

Amazon URL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7QVYTDJ





へちまスリッパ(ソフト)前あき 厚底





■公式サイトについて

・HP ： https://www.ten-dai.co.jp/

・公式Facebook ： https://www.facebook.com/tendaishosha

・公式Instagram ： https://www.instagram.com/tendaiinsta/

・公式X(旧Twitter) ： https://x.com/tendaitw

・販売サイト(楽天) ： https://www.rakuten.co.jp/tendai/

・販売サイト(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/TENDAI-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91-%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%80%A7-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E8%B6%B3%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84/dp/B0F62LQSF9?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1









■会社概要

商号 ：株式会社テンダイ

代表者 ：代表取締役社長 本間 淑浩

所在地 ：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10 東成ビルディング5階

設立 ：1981年9月

事業内容：日用雑貨品、食料品、農産物及び衣料品の小売、卸売ならびに輸出入業務

資本金 ：100百万円









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社テンダイ デジタル推進

担当：青山 理英

TEL ：03-6231-1306