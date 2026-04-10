第27回日本健康マスター検定はCBT（かんたんパソコン試験）方式で合否即時発表/期間内同一コース再受験可能（受付:4/13～6/17、試験:5/27～6/18まで）で月曜日(4/13)より受付開始!

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