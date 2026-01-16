PowerArQÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡¢´°ÇäÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¤Ï¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¥¥ã¥ó¥Ñー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç»È¤¦ÅÅ²½À½ÉÊ¤ò¼´¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢PowerArQ(¥Ñ¥ïー¥¢ー¥¯)¡£¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ñー¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇä¤ìÂ³¤±¡¢Îß·×7,000Ëç¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÅÅµ¤ÌÓÉÛÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¤ÏÁá¤¯¤â´°Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯11·î12Æü¤Ë°ìÈÌ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÅÅµ¤ÌÓÉÛLite¤â¡¢¤ï¤º¤«2¥ö·î¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬´°Çä¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£Îß·×7,000Ëç¤òÈÎÇä¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë
¤³¤ÎÀª¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢PowerArQ¤ÎÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡ÖPowerArQ Electric Blanket¡×¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îß·×7,000Ëç¤òÈÎÇä¡£Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ñー¤¿¤Á¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤ÎÄìÎä¤¨¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ç¤Î²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤ê¡£Ê²¤²Ð¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÃÈ¤«¤¯¤Æ¤â¡¢½¢¿²»þ¤Î´¨¤µ¤ËÇº¤à¥¥ã¥ó¥Ñー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ïº£¤äÉ¬·È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ÊÅÅÎÏÀÇ½
PowerArQ¤ÎÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¤½¤Î¾ÊÅÅÎÏÀÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÉºÒÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ÎÄäÅÅ¤äÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÈ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¾ÊÅÅÎÏ¤ÇÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¤Ç¤¤ëÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¡¹¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤Ë¤â¡£PowerArQ¤ÎÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ï¡¢¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º¡Ö´¨¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
◾️À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÅÅµ¤ÌÓÉÛ PowerArQ Electric Blanket
³ÚÅ·¥«¥Æ¥´¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³Î¤«¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢Åß¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë¡£Îß·×7,000Ëç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ùー¥¸¥å¥µ¥¤¥º¡§180¡ß100cm½Å¤µ¡§1.93kg¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§¶¯ 35W²Á³Ê¡§15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëhttps://powerarq.com/products/pa-eb101855w8
PowerArQ Electric Blanket Lite
ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯ÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çö¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤è¤êÅÅÇ®¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß·×¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢Ë¥À½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìõ¤¢¤êÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÃæ¡£ÇÑ´þ¤»¤º¤ËÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î15Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï´°Çä¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¥µ¥¤¥º¡§130cm¡ß188cm½Å¤µ¡§1.9kg¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§¶¯ 115W²Á³Ê¡§\4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ëhttps://powerarq.com/products/j-ob31201
PowerArQ Electric Blanket Storage Bag
2025Ç¯10·î14Æü¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Áá¤¯¤â´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ´É¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þÀ½ÉÊ¡§PowerArQ Electric Blanket ¥·¥êー¥ºÁÇºà¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡§600D¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¡ÊÉ½ÌÌPU¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¾åÉô¡Ê¶ÒÃåÉôÊ¬¡Ë¡§210T¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%»ý¤Á¼ê¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¥µ¥¤¥º¡§Ìó61.5 ¡ß 39.5 cm½ÅÎÌ¡§Ìó145 g²Á³Ê¡§\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¡ØPowerArQ¡Ù¡Ê¥Ñ¥ïー¥¢ー¥¯¡Ë¡¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É
ËÁ¸±¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥®¥¢¤È½Ð¤«¤±¤ë¥¥ã¥ó¥×¡£Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È³Ú¤·¤à¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤«¤éÎ¥¤ì¡¢²ÖÄ»É÷·î¤Ë¿Æ¤·¤ßÆü¾ï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ä»×¤¤½Ð¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÁ¸±¤Ï²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¶î¤±½Ð¤½¤¦¡£https://powerarq.com/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒG.O¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹ÊóPRÃ´ÅöE-mail : press@go-hd.jp ¡¡