世界的人気を博すグローバルグループ・ENHYPENとコラボした７人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録した大ヒットウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』。1月9日（金）アニメ第1話最速放送時にはSNSを中心に大きな話題になりました。 ENHYPENが歌う本作の主題歌3曲を収録した【アニメ コンピレーションアルバム「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」】の配信が本日開始！

◆アニメ コンピレーションアルバム 「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」配信開始！

ENHYPENが歌う本作の主題歌3曲を収録した【アニメ コンピレーションアルバム「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」】の配信が本日開始！

【収録曲】ENHYPENアニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』オープニングテーマ：「One In A Billion (Japanese Ver.)」エンディングテーマ：「CRIMINAL LOVE」／「Fatal Trouble」

◆関連情報◆「One In A Billion (Japanese Ver.)」ノンクレジットオープニング映像公開中！

■TVアニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』基本情報

https://enhypen.lnk.to/darkmoon_ost_jpPRhttps://youtu.be/aiAUHgVtGH0

【放送】毎週金曜24:00～各局にて放送中！TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ【配信】ABEMAほか各配信サイトにて配信！▼毎週金曜24:00～ ※地上波同時・最速配信ABEMA▼2026年1月13日（火）より、毎週火曜12:00～ Netflix／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／Hulu／Lemino／DMM TV／FOD／バンダイチャンネル／AnimeFesta／アニメタイムズ▼2026年1月13日（火）より、毎週火曜24:00～TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム【STAFF】原作：HYBE／監督：志賀翔子／シリーズ構成：待田堂子／キャラクターデザイン：猪股雅美／メインアニメーター：鈴木勇・諸石美雪／アクション作監：大田香菜子／色彩設計：篠原真理子／美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）／撮影監督：川井朝美／CGディレクター：井口光隆／編集：右山章太／音楽：千葉”naotyu-“直樹／音響監督：濱野高年／アニメーション制作：TROYCA【CAST】ヘリ：戸谷菊之介／イアン：清水大登／ジノ：仲村宗悟／ソロン：小笠原仁／シオン：土岐隼一／ジャカ：上村祐翔／ノア：小林千晃／スハ：和泉風花／カーン：木村太飛／ナジャク：堂島颯人／エンジー：小松昌平／タヘル：千葉翔也【INTRODUCTION】ENHYPENとコラボしたHYBEのオリジナルストーリーに基づいたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』がアニメ化！『黒の月: 月の祭壇』は名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビュー（2025年9月時点）を記録した大ヒットウェブトゥーン。ENHYPENは2020年に放送された超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組グローバルグループ。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は初のトリプルミリオンセラーを達成し、6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』はENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。彼らは現在進行中のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。 特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、全世界のENGENE（ファンダム名）と共に、記録更新を続けている。※アーティスト情報は2025年9月現在【STORY】美しい海辺の都市・リバーフィールドの名門ナイトスクール「デセリスアカデミー」。そこには秘密のベールに包まれた７人の少年がいる。彼らは暗い過去を持ちながらも、今は平凡な学校生活を送っている“ヴァンパイア”だった。ある日、デセリスアカデミーに女子生徒・スハが転校してくる。幼い頃に友人を失ったことでヴァンパイアを強く憎んでいるスハだったが、そんな彼女に少年たちはどうしようもなく惹かれていくのだった。そんななか街を揺るがす事件が起こり、少年たちの過去が徐々に解き明かされ、彼らの世界は変わり始めていく……。

公式HP

https://darkmoon-tba.com/

公式X

https://x.com/DARKMOON_TBA

推奨ハッシュタグ：#DARKMOON_TBA

■Blu-ray＆DVD情報

アニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』Blu-ray&DVD全4巻の発売が決定！2025年12月28日（日）に開催したJapan Premiereの様子も映像特典として収録されることが決定。（こちらの収録巻など詳細は後日解禁）

■原作情報

https://darkmoon-tba.com/bddvd/

『黒の月: 月の祭壇』LINEマンガほか各電子書籍サイトで配信中！

https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0001724

