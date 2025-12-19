こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道内私立大学初！ 「札幌大学の森」が「自然共生サイト」に認定されました
2025年12月16日（火）、札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）キャンパス内にある「札幌大学の森」（約3.5ha）が、地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定されました。
「札幌大学の森」は、在来種を主として約200種の多種多様な植物が確認されるなど、都市部に残る森林として貴重なフィールドとなっています。2024年度より「大学の森プロジェクト」を立ち上げ、学生が主体となり、動植物調査や外来種の駆除、大学祭（玄天祭）でのネイチャークラフト体験会の実施など、生物多様性保全と教育・地域連携を結びつけた取り組みを進めてきました。
今回の認定は、「札幌大学の森」が在来種を中心とした豊かな生態系を維持しながら、学生の学びの場として大きな価値を有している点が評価されたものです。
■認定証授与式の実施について
認定を受け、12月23日（火）に環境省北海道地方環境事務所にて「自然共生サイト認定証授与式」が行われます。
本学からは大森学長、学生2名、職員2名が出席し、活動内容や今後の取り組みについて紹介する予定です。
■環境省 報道発表資料
・地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定 （令和7年度第2回）について
https://www.env.go.jp/press/press_01965.html
■環境省北海道地方環境事務所 報道発表資料
・令和7年度第2回道内「自然共生サイト」認定証授与式の開催について
https://hokkaido.env.go.jp/press_00138.html
■大学の森プロジェクト（大学HP）
https://www.sapporo-u.ac.jp/univ-guide/mori-pro.html
▼本件に関する問い合わせ先
企画部総務課
TEL：011-852-9112
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
