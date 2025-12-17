こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プレス発表「セキュリティ・キャンプ2026コネクト」参加者募集
〜分野をつなぎ多面的思考を持つ若手セキュリティ人材を育成〜
■背景
近年、社会のデジタル化の加速度的な進行に伴い、サイバー攻撃や関連する法的トラブル等は、職種や業界に関わらず誰もが直面しうるものとなりました。特定領域（AI、法律等）の専門性と高度なサイバーセキュリティの知見の双方を兼ね備え、多面的に検討し対応できる人材が求められています。
本事業は、セキュリティを軸に、他分野との掛け合わせから新たな価値を創出することを目的とした教育・交流プログラムです。
■概要
名称
セキュリティ・キャンプ2026コネクト
開催日程
2026年3月26日（木曜日）〜3月29日（日曜日）
開催会場
マイステイズホテル新浦安コンファレンスセンター（千葉県浦安市明海2-1-4）
JR京葉線、武蔵野線「新浦安」駅南口より徒歩15分
定員
全体で40名程度
参加費
無料（交通費・宿泊費含む）
但し、受講に必要なPCや通信環境等、受講生本人でご用意いただくものがあります。
■申込方法
IPAサイトよりエントリー後、期日までに応募課題を提出してください。
エントリー締切
2026年1月6日（火曜日）23時59分(JST)
応募課題提出締切
2026年1月13日（火曜日）23時59分(JST)
参加にあたっては、居住地や年齢等、応募要件があります。各クラスの応募要件をご確認ください。
（申込みフォームは外部サービス（WEBCAS）を利用しています。）
■開講クラス
法律クラス：15名程度
サイバーセキュリティに強い法律家を目指してもらうべく、法的思考とセキュリティの視点の両面から課題を捉える力と、サイバー分野における法務実務・リスク対応の基礎知識を身に付けます。
AIレッドチーミングクラス：5名程度
LLMやマルチLLMエージェントシステム（MAS）など、急速に進化するAI技術に内在するセキュリティ課題を体系的に学びます。
脅威クラス：5名程度
脅威情報の収集・分析技法、および脅威自体の理解（攻撃者の理解）について、技術的・非技術的な観点から学びます。
デバイスクラス：5名程度
実際のものづくり、特に近年盛り上がりを見せる「自作キーボード」と「セキュリティ」をコネクトして、モダンな組み込み開発とものづくりにおけるセキュリティについて考えます。
OSクラス：5名程度
講師が制作した「RPGのような世界で動くOS（RPGOS）」を参考に、常識にとらわれないOSの表現方法を探求します。
IoTクラス：5名程度
IoTデバイス、IoTシステムをセキュアにするだけでなく、どのようなアプローチでセキュリティに寄与できるかなど実際に議論し、機能追加にチャレンジします。
本件に関するお問合わせ先
IPA セキュリティセンター セキュリティキャンプ事務局
E-mail：iac-camp@ipa.go.jp
報道関係からのお問い合わせ先
IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢・藤田
TEL：03-5978-7503
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=i9_Y3MeJYe-YSe6gM34B0g%3D%3D
関連リンク
セキュリティ・キャンプ2026コネクト 申込フォーム
https://info.ipa.go.jp/form/pub/application/2026connect-entry
セキュリティ・キャンプコネクト
https://www.ipa.go.jp/jinzai/security-camp/2025/connect/index.html
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会
https://www.security-camp.or.jp/index.html