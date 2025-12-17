同志社大学リエゾンオフィスは、研究者・学生起業家・大学発スタートアップ企業の挑戦を後押しするため、三井住友海上火災保険株式会社京都支店と連携協定を締結しました。

本協定により、同志社大学における研究成果の社会実装や事業化支援、学生のアントレプレナーシップ育成、大学発スタートアップ企業の成長支援を強化します。

さらに、同志社大学最大のビジネスプランコンテスト「Doshisha Venture Contest」への協賛や実証実験の場の提供等の支援を受け、次世代の起業家育成を加速します。

なお、本学今出川キャンパスで開催される「Doshisha Venture Contest」最終審査会(12月19日(金)16:40〜)は一般公開され、視聴申込も受付中です。

【連携協定について】

同志社大学リエゾンオフィスは、研究者・学生起業家・同志社大学発スタートアップ企業への支援を目的として、三井住友海上火災保険株式会社京都支店と連携協定を締結しました。

本協定は、研究成果の社会実装や事業化を通じて社会課題を解決し、地域社会への貢献を目指します。

【連携事項と取組内容】

◆研究者を対象とした研究成果の社会実装・事業化支援

研究シーズの実用化・事業化に向けた産学連携推進や事業化戦略策定、ワークショップ開催などの支援を通じて、脱炭素テクノロジーやモビリティなど幅広い分野で社会実装を目指します。

◆学生起業家の育成

アントレプレナーシップ向上や金融リテラシー支援、企業との協働による新規事業創出プログラムを実施します。

さらに、同志社大学最大のビジネスプランコンテスト「Doshisha Venture Contest」への協賛・支援を通じて、学生の挑戦を後押しします。

◆大学発スタートアップ企業の成長支援

保険・ソリューションサービスの提供、ベンチャーキャピタルネットワーキングによる資金調達機会、リスク専門家による経営基盤強化など、スタートアップの成長を包括的に支援します。

≪第１回 Doshisha Venture Contestについて≫

本コンテストは、同志社大学最大のビジネスプランコンテストで、社会課題を起点とした学生のビジネスアイデアを競います。

決勝最終審査会は一般公開され、視聴申込を受け付けています。

【日時】 2025年12月19日（金）16：40〜19：55

【会場】 同志社大学　今出川キャンパス　良心館ラーニングコモンズ

オーディエンス募集　詳細・申込はこちら

https://rd.doshisha.ac.jp/rd/inside/incubation/venture_contest.html#audience

▼本件に関する問い合わせ先

同志社大学広報課

住所：京都市上京区今出川通烏丸東入

TEL：075-251-3120

FAX：075-251-3080

メール：ji-koho@mail.doshisha.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/