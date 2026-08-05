日本の南では、台風13号と台風14号によるダブル台風となっています。さらに5日午前9時、ウェーク島近海で新たな熱帯低気圧(台風のたまご)が発生しました。今後24時間以内に台風へ発達する見込みで、トリプル台風となる可能性があります。発達後は北上したあと西寄りに進む予想で、日本への影響があるかどうかも含め、今後の進路に注意が必要です。

新たな台風のたまご発生 トリプル台風となる可能性

日本近海では、台風13号と台風14号に加え、新たな台風のたまご(熱帯低気圧)が発生しました。今後24時間以内に台風へ発達する見込みで、トリプル台風となる可能性があります。





警戒は台風13号 明日6日には強い勢力で沖縄地方へ接近

台風14号が発生し、日本の南には現在、複数の台風が存在しています。ただ、日本への影響で最も警戒が必要なのは大型で非常に強い台風13号です。



台風13号は、6日から9日頃にかけて強い勢力を維持したまま沖縄地方へ接近する見込みです。大東島地方では6日から7日にかけて、沖縄本島地方では7日から9日頃にかけて暴風となるでしょう。



最大瞬間風速は60メートルと予想され、一部の住宅が倒壊するおそれのある猛烈な風が吹くおそれがあります。

波の高さは最大10メートル、24時間降水量は大東島地方(7日正午まで)や沖縄本島地方(8日正午まで)で200ミリに達するおそれがあり、総雨量はさらに多くなる恐れがあります。7日は高潮にも厳重な警戒が必要です。



沖縄では、風や雨が強まる前のきょうのうちに備えを済ませてください。飛ばされやすい物は屋内へしまい、窓や雨戸の補強、飲料水や食料、モバイルバッテリーなどの確認、安全な避難先の確認を進めておくことが大切です。