山田涼介、理想の“大人の時間”を告白 司会の言葉には照れ笑い「僕も少しずつ大人になってきました」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が4日、東京・ヨドバシJ6ビルディングで行われた英国発フレグランス ライフスタイル ブランド・JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントのプレスセッションに登壇。
【写真】うつくしい…白シャツでさわやか＆お肌ツヤツヤな山田涼介
会場では、新たに登場した「シー ソルト ＆ ベルガモット」と、そのルーツである「ウッド セージ ＆ シー ソルト」の魅力が紹介された。新商品について「つけた瞬間に海の力強さやシトラスの爽やかさを体感できる」とアピールした山田。「この香りをまとってどんな時間を過ごしたいか」という質問に対しては、「少し大人の余裕も感じるような香りなので、夕日や自然の海を見ながら、少しぼーっとしながら過ごすのも大人の時間なのかな」と自身の理想を明かした。
また「1人でこの香りをまといながら過ごす時間も、少し自分らしさが出るのかな」と語り、多忙な日々の中でも香りと共に穏やかな大人の時間を楽しみたい姿勢をのぞかせた山田。
「ウッド セージ ＆ シー ソルト」をまとった際にも「ロサンゼルスの海沿いを歩くような大人の男性の余裕を感じる」とコメント。「大人な山田さんにぴったりですね」との司会の言葉には照れながらも「僕も少しずつ大人になってきました」と語り、爽やかな笑みを見せた。
本イベントは、6日〜9日に同所で開催。来場者を迎える愛らしいシーモンスターをはじめ、ケルト海の世界へと誘うさまざまなコンテンツが用意。波の情景や海辺の風景を表現した空間を巡りながら、まるで冷たい海へ飛び込んだかのような爽快感とともに、ブランドが描く海辺の冒険を体感できる。
【写真】うつくしい…白シャツでさわやか＆お肌ツヤツヤな山田涼介
会場では、新たに登場した「シー ソルト ＆ ベルガモット」と、そのルーツである「ウッド セージ ＆ シー ソルト」の魅力が紹介された。新商品について「つけた瞬間に海の力強さやシトラスの爽やかさを体感できる」とアピールした山田。「この香りをまとってどんな時間を過ごしたいか」という質問に対しては、「少し大人の余裕も感じるような香りなので、夕日や自然の海を見ながら、少しぼーっとしながら過ごすのも大人の時間なのかな」と自身の理想を明かした。
「ウッド セージ ＆ シー ソルト」をまとった際にも「ロサンゼルスの海沿いを歩くような大人の男性の余裕を感じる」とコメント。「大人な山田さんにぴったりですね」との司会の言葉には照れながらも「僕も少しずつ大人になってきました」と語り、爽やかな笑みを見せた。
本イベントは、6日〜9日に同所で開催。来場者を迎える愛らしいシーモンスターをはじめ、ケルト海の世界へと誘うさまざまなコンテンツが用意。波の情景や海辺の風景を表現した空間を巡りながら、まるで冷たい海へ飛び込んだかのような爽快感とともに、ブランドが描く海辺の冒険を体感できる。