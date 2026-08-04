◇ナ・リーグ カブス10―5ドジャース（2026年8月3日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が3日（日本時間4日）、本拠でのドジャース戦に「2番・右翼」で出場。初回に出場7試合ぶりの19号2ランを放つなど、4打数1安打2打点の活躍で勝利に貢献した。

豪快な一撃でチームに流れを引き寄せた。3点を先行されて迎えた初回の攻撃。無死一塁の場面で打席に立った鈴木はドジャース先発・ロブレスキがカウント1―1から投じた94.6マイル（約152.2キロ）高め直球をフルスイング。左中間スタンドへライナー性の打球を突き刺した。打球速度106.6マイル（約171.6キロ）、飛距離367フィート（約111.9メートル）、角度20度。弾丸ライナーの19号2ランに本拠には大歓声が渦巻いた。

盟友からの“合図”にバットで応えてみせた。右翼を守る鈴木は初回の第1打席で左前安打で出塁し、一塁ベースに到達したドジャース・大谷から、ジェスチャーを交えての“合図”を送られた。同学年で普段から仲のいい大谷からの、試合中のコンタクトに鈴木も笑顔だった。

「彼はああやってこう、楽しんでやっていると思いますし、あれが、あの仕草っていうのが彼の本来のスタイルだと思うんで」としつつ「それはそれでいいのかなと思いますけど、僕はあまりそれには惑わされないように。しっかりとゲームに集中してやれたらなというふうには思っています」と苦笑いだった。

会心の一発で連続試合出塁を21に伸ばすと同時に、4年連続20本塁打にもリーチをかけた。日本選手としては21年から6年連続で記録している大谷翔平以来、2人目となる大記録。4日（同5日）は2年連続サイ・ヤング賞投手のす配ると対戦する。難敵を打ち崩し、大谷翔平の眼前での達成にも期待がかかる。