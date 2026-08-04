『ちいかわ』映画の新特典にネットざわつく「これは争奪戦」「めっちゃ流行り狙ってる」
■公開10日間で興収44億円突破の大ヒット
人気アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の入場者特典第2弾が発表され、キャラクター総集結の「ボンボンドロップシール」が8日より配布されることが決定すると、ネット上で話題になっている。
【写真】配布される『ちいかわ』新特典のボンボンドロップシール
ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめ、映画に登場するキャラクターたちに加え、“びんよよ”や“人魚のウロコ”など、映画の重要なキーワードもついている豪華な特典となっている。
映画は公開10日間で興収44億円を突破する大ヒットで、第2弾の特典発表にネット上では「これは争奪戦になりそう…。ボンボンドロップシール目当てで、もう一度映画館に行く人もかなり増えそうですね」「めっちゃ流行り狙ってる」「特典欲しさに映画何周もさせる作戦か！」などの声が出ている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
人気アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の入場者特典第2弾が発表され、キャラクター総集結の「ボンボンドロップシール」が8日より配布されることが決定すると、ネット上で話題になっている。
【写真】配布される『ちいかわ』新特典のボンボンドロップシール
ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめ、映画に登場するキャラクターたちに加え、“びんよよ”や“人魚のウロコ”など、映画の重要なキーワードもついている豪華な特典となっている。
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
『日本キャラクター大賞』ではグランプリを獲得、また『日経トレンディ 2022年ヒット商品ベスト30』では『ちいかわ』関連商品が第2位にランクイン。2022年4月からテレビアニメが放送されている。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
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