5月でグラビアから引退し、所属事務所から退所した西永彩奈が1日、自身のインスタグラムを更新。「【ご報告】」と題し、新たな挑戦をすることを報告した。



【写真】万感18年 卒業の瞬間まで愛らしかったグラビア人生

「この度、NYプロダクションさんよりお話をいただき、NYプロダクションエグゼクティブアドバイザーに就任いたしました。」と伝え、穏やかな表情で遠くを見つめるようなショットを添えた。5月31日でグラビアアイドルを卒業し、西永はフリーになっていた。



1996年生まれ、岡山県出身の西永。2008年に13歳でデビューし、小柄で童顔の愛らしいスタイルで活躍。22年から12年にわたってレギュラー出演していた雑誌「Cream」の副編集長も務める。最後のグラビアの仕事は5月31日に大阪で開催されたプール撮影会で、Xには「18年間愛してくださり本当にありがとうございました。」と記している。



「これまでの活動で培ってきた経験を活かし、所属タレントの皆さんがより輝けるよう、微力ながらサポートしていきたいと思っております。」と決意。さらに「新しい挑戦となりますが、一つひとつ全力で取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします！」とつづった。



新たなスタートに、ファンからは祝福やエールが届いた。「新しい挑戦！頑張ってください」「すごいとしか言えない…！」「応援してます」「育ててつつ、たまには前線に来て貰いたい」「横顔の表情に優しさ感じますね」「ますますの活躍期待しております」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）