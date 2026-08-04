“最強グラマー声優”井口裕香、圧巻のスタイル 『FLASH』表紙・巻頭・ミニブックの大特集
声優の井口裕香（38）が、4日発売の『週刊FLASH』で表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【写真】“最強グラマー声優”井口裕香、圧巻のグラビア披露
グラビアでの活躍も話題の井口を表紙、巻頭10ページ、そして8ページミニブックで大特集している。「もともと女のコのグラビアを見るのが好きだった」と語る井口だが、自分自身は30歳を超えてからグラビアに挑戦しているだけあって、トレーニングやコンディションの調整に人一倍気を配っている。圧巻のスタイルを堪能できる。
同誌には、峰島こまき、一ノ瀬のこ、石浜芽衣、橘舞、天羽希純、姫野ひなのらが登場する。
【写真】“最強グラマー声優”井口裕香、圧巻のグラビア披露
グラビアでの活躍も話題の井口を表紙、巻頭10ページ、そして8ページミニブックで大特集している。「もともと女のコのグラビアを見るのが好きだった」と語る井口だが、自分自身は30歳を超えてからグラビアに挑戦しているだけあって、トレーニングやコンディションの調整に人一倍気を配っている。圧巻のスタイルを堪能できる。
同誌には、峰島こまき、一ノ瀬のこ、石浜芽衣、橘舞、天羽希純、姫野ひなのらが登場する。