レンジで簡単！市販のチルド肉団子を丸ごと潰して作る「甘旨そぼろあん天津飯」が絶品
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「チルド肉団子でボリュームアップ！甘旨そぼろあん天津飯【炸肉丸子リメイク】」と題した動画を公開した。市販のチルド肉団子をアレンジし、電子レンジを活用して手軽にボリューム満点な天津飯を作る方法を紹介している。
動画内で使用するのは、日本ハムのチルド惣菜「炸肉丸子（甘酢肉団子）」。驚くことに、袋のまま肉団子を手で粗めに潰していくのがこのレシピの最大のポイントだ。餡作りでは、耐熱容器に片栗粉や調味料、水を入れて混ぜ合わせたところに、潰した肉団子をまるごと投入。フライパンは使わず電子レンジで加熱するだけで、片栗粉の「とろみも完璧なそぼろあんかけ」が完成する。
多めの油でふんわりと香ばしく焼き上げた卵をご飯に乗せ、熱々のそぼろ餡をたっぷりとかけたら出来上がり。かつて肉団子だったとは思えない見事な天津飯に仕上がった。実食では「肉団子をしっかり活かした程よい味わい」「まさに甘旨っ！」とその満足感の高さを表現している。
手頃なチルド惣菜が、ちょっとした工夫で立派なメインディッシュに早変わりするこのアイデア。忙しい日のランチや夕食に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・日本ハム「炸肉丸子」 1袋
・卵 2個
・長ネギ（粗みじん切り） 1/4本分
・サラダ油 適量
・ご飯 適量
・グリンピース お好みで
＜餡の調味料＞
・片栗粉 小さじ1
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・オイスターソース 小さじ1
・酢 小さじ1/2
・チューブ生姜 2cm程度
・水 120ml
［作り方］
1. 市販の肉団子を袋のまま手で粗めに潰す。
2. ボウルに卵を割り入れ、長ネギの粗みじん切りを加えてしっかりと混ぜ合わせる。
3. 耐熱容器に＜餡の調味料＞をすべて入れ、片栗粉が完全に溶けるまでしっかり混ぜる。
4. 3の中に1の潰した肉団子を絞り出し、全体を馴染ませる。
5. フタをして電子レンジ（500W）で2分加熱する。
6. 一度取り出して全体を混ぜ合わせ、再度500Wで1分半加熱してそぼろ餡を仕上げる。
7. フライパンに多めのサラダ油を熱し、2の卵を流し入れて焼く。裏面には焼き色を付け、表はやや半熟に仕上げる。
8. 器にご飯を盛り、焼き上がった卵を乗せる。
9. 6のそぼろ餡をたっぷりとかけ、お好みでグリンピースを添えて完成。
動画内で使用するのは、日本ハムのチルド惣菜「炸肉丸子（甘酢肉団子）」。驚くことに、袋のまま肉団子を手で粗めに潰していくのがこのレシピの最大のポイントだ。餡作りでは、耐熱容器に片栗粉や調味料、水を入れて混ぜ合わせたところに、潰した肉団子をまるごと投入。フライパンは使わず電子レンジで加熱するだけで、片栗粉の「とろみも完璧なそぼろあんかけ」が完成する。
多めの油でふんわりと香ばしく焼き上げた卵をご飯に乗せ、熱々のそぼろ餡をたっぷりとかけたら出来上がり。かつて肉団子だったとは思えない見事な天津飯に仕上がった。実食では「肉団子をしっかり活かした程よい味わい」「まさに甘旨っ！」とその満足感の高さを表現している。
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【レシピ】
［材料］
・日本ハム「炸肉丸子」 1袋
・卵 2個
・長ネギ（粗みじん切り） 1/4本分
・サラダ油 適量
・ご飯 適量
・グリンピース お好みで
＜餡の調味料＞
・片栗粉 小さじ1
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・オイスターソース 小さじ1
・酢 小さじ1/2
・チューブ生姜 2cm程度
・水 120ml
［作り方］
1. 市販の肉団子を袋のまま手で粗めに潰す。
2. ボウルに卵を割り入れ、長ネギの粗みじん切りを加えてしっかりと混ぜ合わせる。
3. 耐熱容器に＜餡の調味料＞をすべて入れ、片栗粉が完全に溶けるまでしっかり混ぜる。
4. 3の中に1の潰した肉団子を絞り出し、全体を馴染ませる。
5. フタをして電子レンジ（500W）で2分加熱する。
6. 一度取り出して全体を混ぜ合わせ、再度500Wで1分半加熱してそぼろ餡を仕上げる。
7. フライパンに多めのサラダ油を熱し、2の卵を流し入れて焼く。裏面には焼き色を付け、表はやや半熟に仕上げる。
8. 器にご飯を盛り、焼き上がった卵を乗せる。
9. 6のそぼろ餡をたっぷりとかけ、お好みでグリンピースを添えて完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元デザイナーで元料理人の孤独なおじさんが ワンルームのアパートで無邪気に食べ物と戯れる日々、 ありそうでなかった、くだらない料理の数々。 ちゃんとした料理レシピを知りたい人は、回れ右！ 短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。