2度目の飲酒激突事故の可能性

ジャイアンツは7月31日（日本時間8月1日）、ハリソン・ベイダー外野手への給与支払いを停止すると発表した。怪我で離脱中のベイダーがスクーターで移動中に事故。その影響で復帰時期が遅れることとなり、球団が決断を下した。

ポージー編成本部長はリリースを通じて、ベイダーについて言及。「ハリソン・ベイダーは週末に事故に遭い、その影響で足底腱膜炎の治療スケジュール、そして残念ながら復帰時期が延期されました。どのようにしてこの事故が起きたのか、我々は現在も調査中ですが、プレーを再開できる状態になるまで、ハリソンへの給料の支払いを停止します」と説明した。

地元放送局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」のジョン・クラーク記者によると、ベイダーはスクーターで消防車の後部に衝突。その際に負傷した足を消防車にひかれたという。さらに同記者は、事故前に、ベイダーが複数の場所で飲酒していたという証言も紹介した。

「ニューヨーク・ポスト」も、ベイダーが日曜日午前2時ごろに病院へ搬送され、命に別条はなかったというサンフランシスコ消防局と警察の声明を紹介。地元メディア「SFist」の取材に応じた匿名の目撃者によると、事故はバルボア・カフェという地元で有名な飲み屋の外で起きたという。

さらに地元紙「ゲインズビル・サン」によると、ベイダーはフロリダ大学在籍時にもスクーターでトラックに衝突する事故を起こしており、その際も強いアルコール臭が確認。飲酒運転していた可能性が高いと報じられていた。

今回の一件を受け、ファンからは「2回目だろ。酔っ払ってスクーターに乗るのが好きな男」「異次元の怪我」「アホみたいな怪我」「球界で最も奇妙な怪我の1つ」「なんだって」「ヤバすぎ」「???????」「堕落した人間」など、厳しい声が相次いでいる。（Full-Count編集部）