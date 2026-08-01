ナイナイ、『ぐるナイ』での“傍観者”状態を一部視聴者が指摘…“盛り上げ役”霜降りせいやが過去にラジオで語っていた“収録現場の空気”

7月30日、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）が放送された。

「同番組といえばもちろん、MCのナイナイが番組の顔。もちろん、人気コーナー『ゴチになります』も、ホストとしての立ち回りが求められますが、30日の放送回は、2人とも“傍観者”のように見えたという意見が一部の視聴者から寄せられました」（芸能記者）

この日の「ゴチ」は、VIPチャレンジャーとして女優の黒木メイサとM!LKの吉田仁人が登場。だがナイナイの代わりに存在感を放っていたのは、霜降り明星のせいやだった。

「吉田さんの隣に座ったせいやさんは、吉田さんが『美味しすぎて滅！』とヒット曲『好きすぎて滅！』をもじった決めゼリフを披露すると、すぐさま隣で同じポーズ。MCからも特にフォローはなく、視聴者からは“気まずさ”を指摘されていました。

さらに、スタジオ前でおこなわれた新感覚キャッチボールゲーム『ピンポンキャッチ』では、飛んだボールがメンバーのほうへ向かうと『ファウルボールにご注意ください』と野球場のアナウンス風にツッコミ。対決するM!LKメンバーの佐野勇斗さんと吉田さんに対して『せっかくだから、お互いのいいところを言い合ったら？』と提案。佐野さんが『14年前……』と思い出話を始めると、『長いわ』という岡村隆史さんのツッコミを『河川敷のタイプやめて』とすかさずつけくわえ、笑いに変えていました。また、佐野さんが食リポでボケたあとに『あんま上手くいってない』と自虐すると、『肩外してます』とツッコミを入れるなど、小さな場面でも盛り上げ続けていたのです」（同前）

一方のナイナイは。矢部浩之は腕を組んでいるシーンもあり、倉科カナからオーダー数の少なさを指摘されると、「人それぞれありますよね、感想は」と淡白に返答。笑いにはつながらず。岡村も、吉田から料理の値段について「次は岡村さんと競るしかないですね」と話を振られると、「なんで競ってくるの？」と返すにとどまり、会話は広がらなかった。

Xでは、視聴者から

《ナイナイの二人はもうちょい頑張れよさすがに…》

《吉田さんのお隣がせいやで良かったね》

《せいやがフォローしてくんなかったら見てられんかった》

など、ナインティナインへの物足りなさとは対照的に、せいやの評価が急騰している。もっとも、せいやにとって今回の立ち回りは偶然ではない。

「3月27日放送の『霜降り明星のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、『ゴチ』収録の裏側を語っています。『オンエアで見たらポップやけど、どんだけボケてもシーン。こんな空気でやってんねや。びっくりしたもん』と明かし、収録現場は異様に重い空気だと振り返っていました。

『ゴチ』は長時間収録でも知られ、ナイナイも前へ出過ぎないようにしている姿が『食べているだけ』という印象を与えてしまったのでしょう。もしかしたら、ゲストの人が多く映るような編集をしているかもしれませんが……」

ベテランなりのしぐさなのだろうか。