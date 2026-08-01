「この歳で彼氏ができるんだと…」ロマンス詐欺で8000万円を失った50代女性が明かす巧妙な手口と心理
YouTubeチャンネル「佐々木成三の攻める防犯チャンネル」が、「【ロマンス詐欺で8000万円被害】騙された手口を語ってもらいました【被害者実録】（後編）」と題した動画を公開した。刑事コメンテーターの佐々木成三が、SNS型ロマンス詐欺で約8000万円の被害に遭った50代女性のYさんに、被害の経緯や当時の心境を詳しく聞いた。
動画では、Yさんが最初に詐欺を疑った「違和感」について振り返る。投資によって3億円に増えたとされる利益を引き出そうとした際、詐欺アプリのサービスセンターから「4400万円の所得税を払わないと引き出せない」と要求された。Yさんが自分で確定申告をすると伝えても拒否され、詐欺師の男に相談しても「用意して払わないといけないね」と促された。
さらにYさんは、周囲から「ロマンス詐欺じゃないの？」と忠告を受けていたことを明かした。しかし、ロマンス詐欺は「自分がお金を渡すもの」という認識があり、相手は「資産を増やしてくれている」と思い込んでいたため、すぐには詐欺だと気づけなかったと語る。その後、教えられた会社名に電話をかけたところ、「在籍していない」ことが判明。実在しない人物であることが発覚し、警察に相談して振り込み口座を凍結してもらった経緯を語った。
結婚願望や彼氏が欲しい気持ちはなかったというYさんだが、「この歳になって彼氏ができるんだ」と気持ちが動いてしまった当時の心境を吐露。現在は借金返済のためにアルバイトをしており、「実在しているか確認したほうがいい」と、被害を防ぐための切実なアドバイスを送った。
動画の終盤で佐々木は、近年は外国人に成りすます手口から「日本人に成りすます手口」が増加し、より巧妙になっていると指摘した。Yさんの勇気ある告白が、新たな被害者を生まないための一助となることを強く願う内容となっている。
動画では、Yさんが最初に詐欺を疑った「違和感」について振り返る。投資によって3億円に増えたとされる利益を引き出そうとした際、詐欺アプリのサービスセンターから「4400万円の所得税を払わないと引き出せない」と要求された。Yさんが自分で確定申告をすると伝えても拒否され、詐欺師の男に相談しても「用意して払わないといけないね」と促された。
さらにYさんは、周囲から「ロマンス詐欺じゃないの？」と忠告を受けていたことを明かした。しかし、ロマンス詐欺は「自分がお金を渡すもの」という認識があり、相手は「資産を増やしてくれている」と思い込んでいたため、すぐには詐欺だと気づけなかったと語る。その後、教えられた会社名に電話をかけたところ、「在籍していない」ことが判明。実在しない人物であることが発覚し、警察に相談して振り込み口座を凍結してもらった経緯を語った。
結婚願望や彼氏が欲しい気持ちはなかったというYさんだが、「この歳になって彼氏ができるんだ」と気持ちが動いてしまった当時の心境を吐露。現在は借金返済のためにアルバイトをしており、「実在しているか確認したほうがいい」と、被害を防ぐための切実なアドバイスを送った。
動画の終盤で佐々木は、近年は外国人に成りすます手口から「日本人に成りすます手口」が増加し、より巧妙になっていると指摘した。Yさんの勇気ある告白が、新たな被害者を生まないための一助となることを強く願う内容となっている。
YouTubeの動画内容
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