【マイナビオールスターゲーム2026】パ・リーグ 7ー8 セ・リーグ（7月29日／富山市民球場）

【映像】栗原、選手マイクで配球がバレて焦る瞬間（実際の様子）

まさかの“配球バレ”が発覚した。福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢内野手が、オールスターでキャッチャーとして出場。郄橋光成投手（西武）とのマイク付き会話が思わぬ展開を呼び、ファンの笑いを誘っている。

7月29日に富山市民球場で行われたマイナビオールスターゲーム2026の第2戦は、シーソーゲームの末にセ・リーグが勝利。華やかな打撃戦の裏で、異色のハプニングが起きた。

注目のシーンは3回。この回から登板した郄橋と、サードからキャッチャーに入った栗原が、U-18日本代表以来のバッテリーを結成した。さらに2人は中継席とマイクでつながれ、会話をしながらのプレーという“オールスターならでは”の演出が実現した。

佐藤輝明（阪神）との対戦では、栗原が「テルが動揺してるよ」と伝えると、郄橋は「どうする？もう一球いっとく？」と配球を相談。そのまま再びシンカーを投じるも、これを完璧に捉えられ、打球はレフトスタンドへと運ばれた。

さらに続く細川成也（中日）との対戦でも、「もう一球行くよ」「もう一球OK！」とストレートを連投。しかしこれも痛打され、再びスタンドインとなった。

ここで栗原が衝撃の事実を口にする。「光成、さっき言ってたんだけど、全部聞こえてるらしい。配球全部聞こえてる」まさかの“筒抜け状態”に、郄橋も「俺らやばいじゃん！」と思わず苦笑いを浮かべた。

このやりとりに、ABEMAのコメント欄やSNSでは「全部筒抜けw」「そりゃ打たれるw」「声デカすぎ」「聞こえてるのヤバい」「全部聞こえてるw」「このバッテリー最高だろ」といった声が続出。思わぬハプニングも含めて、オールスターならではの空気を楽しむファンの姿が広がった。

真剣勝負の中に生まれた、思わず笑ってしまう珍場面。栗原と郄橋の“しゃべりすぎバッテリー”は、結果以上のインパクトを残した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）