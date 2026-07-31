【親の心子知らず】雷に怯える柴犬を抱きしめるも全力拒否！「痛い！」父ちゃん傷だらけの悲劇
YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【親の心子知らず】雷に怯える柴犬を抱きしめるも全力拒否！」と題した動画を公開しました。動画では、大嫌いな雷の音にパニックになり、飼い主の父ちゃんへの八つ当たりから和解まで、感情が忙しいまめたろうの姿が収められています。
午前5時半、元気よくお散歩に出発したまめたろうでしたが、途中で遠くから雷の鳴る音がします。不安そうな様子を見せ、パニックになる前に車で迎えに来た母ちゃんと一緒に急いで帰宅しました。家に着くと本格的な雷雨が始まり、まめたろうはベッドでくつろぐ父ちゃんの元へ避難します。もじもじしながらベッドに上がり、雷が鳴るたびにソワソワ。そこで父ちゃんが雷が収まるまで抱きしめてあげようとするも、まめたろうはまさかの全力拒否。「痛い！」と暴れて父ちゃんの心と素肌を傷だらけにし、親の心子知らずな態度を見せて立ち去ります。
その後、机の下の狭いスペースに逃げ込んだまめたろう。しかし、再び雷が鳴って外に出ようとしたところ、自分で入ったのになぜか出られなくなる事態に。父ちゃんが全く気づかない中、なんとか自力で突破して脱出します。ところが、ピンチの時に助けてくれなかったことに腹を立てたのか、次に雷が鳴ってもソファの隙間から父ちゃんを見つめるだけで素直に側に来てくれません。しまいには、ハウスの中に立てこもってしまいました。
それから10分後、父ちゃんが朝ごはんを食べ始めると、その香りに釣られてまめたろうがハウスからひょっこり登場。おにぎりの誘惑には勝てず、父ちゃんに近づいて尻尾を振り、無事に和解が完了しました。ゆで卵を少しお裾分けしてもらい、最後は2人揃ってベッドでひと休み。朝から大嫌いな雷に怯えっぱなしで、すっかり疲れてしまったまめたろうにとって、まさに感情がジェットコースターのように起伏する波乱の一日となったようです。
午前5時半、元気よくお散歩に出発したまめたろうでしたが、途中で遠くから雷の鳴る音がします。不安そうな様子を見せ、パニックになる前に車で迎えに来た母ちゃんと一緒に急いで帰宅しました。家に着くと本格的な雷雨が始まり、まめたろうはベッドでくつろぐ父ちゃんの元へ避難します。もじもじしながらベッドに上がり、雷が鳴るたびにソワソワ。そこで父ちゃんが雷が収まるまで抱きしめてあげようとするも、まめたろうはまさかの全力拒否。「痛い！」と暴れて父ちゃんの心と素肌を傷だらけにし、親の心子知らずな態度を見せて立ち去ります。
その後、机の下の狭いスペースに逃げ込んだまめたろう。しかし、再び雷が鳴って外に出ようとしたところ、自分で入ったのになぜか出られなくなる事態に。父ちゃんが全く気づかない中、なんとか自力で突破して脱出します。ところが、ピンチの時に助けてくれなかったことに腹を立てたのか、次に雷が鳴ってもソファの隙間から父ちゃんを見つめるだけで素直に側に来てくれません。しまいには、ハウスの中に立てこもってしまいました。
それから10分後、父ちゃんが朝ごはんを食べ始めると、その香りに釣られてまめたろうがハウスからひょっこり登場。おにぎりの誘惑には勝てず、父ちゃんに近づいて尻尾を振り、無事に和解が完了しました。ゆで卵を少しお裾分けしてもらい、最後は2人揃ってベッドでひと休み。朝から大嫌いな雷に怯えっぱなしで、すっかり疲れてしまったまめたろうにとって、まさに感情がジェットコースターのように起伏する波乱の一日となったようです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし 2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の 波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルです https://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0