“Jカップ”瀬戸環奈、神コスプレ動画に反響「ティファが実在していたとは」
セクシー女優の瀬戸環奈が、7月31日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【神コスプレ】あれも欲しい！これも欲しい！もっともっと欲しい!!【まんだらけ中野】」と題した動画をアップした。
【動画】“Jカップ”瀬戸環奈、ティファの”神コスプレ”披露
概要欄では「神コスプレ見つけました！でも第2の神コスプレ探しの旅はまだまだ続くので…今後セトカンに来て欲しい衣装があればリクエストお待ちしてます」との文言が。
動画では、瀬戸が「ファイナルファンタジーVII」ティファ・ロックハート、初音ミクのコスプレを披露しており、ファンからは「ティファ選んだの天才すぎる…」「ティファくっそ刺さる！」「ティファが実在していたとは」「めっちゃ似合ってました」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】“Jカップ”瀬戸環奈、ティファの”神コスプレ”披露
概要欄では「神コスプレ見つけました！でも第2の神コスプレ探しの旅はまだまだ続くので…今後セトカンに来て欲しい衣装があればリクエストお待ちしてます」との文言が。
動画では、瀬戸が「ファイナルファンタジーVII」ティファ・ロックハート、初音ミクのコスプレを披露しており、ファンからは「ティファ選んだの天才すぎる…」「ティファくっそ刺さる！」「ティファが実在していたとは」「めっちゃ似合ってました」などといった感想が相次いで寄せられている。