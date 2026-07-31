下駄を履く人はほとんどいないのに、なぜか私たちは今も「下駄箱」と呼ぶ。

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国際日本文化研究センター所長の井上章一氏は、かつては役所や百貨店などの公共スペースも土足禁止だった歴史から、その理由を読み解いている。以下、新刊『日本人はなぜ家で靴を脱ぐのか 土足禁止の精神史』（新潮選書）から一部を再編集して紹介する。

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下駄箱という言葉がある。今でも生きている。現代人が、しかしあそこへ文字どおりの下駄をおさめることは、あまりない。もう、下駄履きの習慣はすたれている。収納するのは靴やサンダルというケースのほうが、ふつうである。

にもかかわらず、靴箱という言い方は、下駄箱ほどひろがっていない。用語としては、下駄箱のほうが一般的である。下足の収納家具は、下駄の時代からできている。そして、靴の普及した時代には、履き物をあずからない施設がふえた。言葉をかえれば、靴をはいたまま入室できるところが多くなっている。

大病院、ホテル、百貨店などは、たいていそうである。かつては、それらも入口で下駄などをあずかった。だが、今は土足をうけいれている。外履きの管理箱は、その意味で靴より下駄のほうに、歴史的な親和性をもつ。下駄箱という語彙が温存されたのは、そのためか。

「土足」空間の拡大

かつての日本社会は、土足で屋内にはいることを、公共的な場でもゆるさなかった。百貨店や病院にかぎったことではない。今のオフィスにあたるような場所でも、土足は厳禁とされていた。

かつては、おおぜいの人があつまる場でも、土足は厳禁とされていた

商人たちが算盤をはじき、帳簿をつける。そういう作業も、かつては畳や板敷床の上でおこなわれた。下足はしかるべきところ、べつの場所においている。侍たちの仕事場も、江戸時代の話だが、その点は同じである。彼らも職場、つまり役所や城では履き物を足からはずしていた。

しかし、この土足ぎらいとでも言うべき感性は衰弱を余儀なくされている。それが通用する範囲は、しだいにせばめられてきた。時代が下るにしたがい、まかりとおる区域は小さくなっている。とりわけ、公共的な場での凋落はいちじるしい。

ブラジルの病院での意外な出来事をきっかけに、南蛮屏風や江戸・明治期の絵画、昭和の生活写真などを分析し、西洋では珍しい「室内で靴を脱ぐ」という習慣の文化的意味を掘り下げる。霊柩車、桂離宮、美人、京都など独自のテーマと視点に定評のある著者が、「われわれのこだわり」の隠された側面を明らかにする知的冒険の書！ 『日本人はなぜ家で靴を脱ぐのか 土足禁止の精神史』

かつては、おおぜいの人があつまる場でも、屋内なら草履などをぬがされた。だが、今はそういう場所が、よほどかぎられるようになっている。寺社や旅館か和食の店、あるいは規模の小さいクリニックぐらいに限定されだした。たいていの公共空間が、土足での入館をうけいれるにいたっている。

■「土足がダメ」なのは住まいだけ

ほぼ100パーセントの人びとが、外履きでの歩行をゆるさない。そんな場所は、個人のすまいだけになってきた。パブリックな領域からはしめだされ、プライベートなエリアへ局所化されている。

なるほど、屋内での土足厳禁という習慣は、民族的な感受性とともにある。だが、かつてのそれは、屋根でおおわれた床の、ほぼ全域にゆきわたっていた。今は、あるかぎられた場所でしか作動しない。この文化を全面的にたもっているのは、住宅だけなのである。土足嫌悪の心情は民族性にねざすが、その力はおとろえてきたと言うしかない。

小中学校、高等学校でも、上下足の分離をしいられた。そういう記憶をもつ人は、おおぜいいると思う。しかし、土足で教室へはいれる学校も、じつはけっこうある。少数だが、存在する。やはり、土足ぎらいの心性を、いちばん根強くとどめているのは住宅だと考える。

■服装の洋装化

今、大多数の日本人は、日常的に洋服を着用する。とりわけ、勤務時の服装にその傾向はいちじるしい。和装ではたらくという人は、ほとんどいないだろう。落語家や芸妓をはじめ、和服で職務に従事する人たちも、一部にいる。僧侶や神官も、洋装ではない例外的な職業人だと言ってよい。

だが、江戸時代までの日本人は、つねに和服をはおっていた。それこそ、身分や地域のちがいをこえ、伝統的な衣服に身をつつんできたのである。いわゆる南蛮時代をべつとすれば、そもそも洋服の普及じたいがありえなかった。

様子がかわりだしたのは、幕末の開国をむかえてからだろう。西洋諸国の軍事的な優位を知った幕府や少なくない藩は、軍隊の西洋化にのりだした。武器や戦闘技術のみならず、軍服も西洋にあわせだしている。

家に帰れば着物姿だった

明治の廃藩置県以後は、政府の官僚たちが洋服を身につけだした。内閣制度が確立してまもなく、それは公務員の義務となる。羽織袴をはじめとする和服での出勤は、ゆるされなくなった。

20世紀には、勤務着の洋装化が、サラリーマン一般へおよんでいく。1920年代には、半数以上の男たちが、洋服姿で外をあるきだした。20世紀のなかばをすぎたころには、大半の仕事着が洋装になっている。

ただ、洋服で出勤した男たちも、ひところは家へかえれば着物姿になった。きゅうくつに思えた洋服をぬぎ、肩がこらないと感じられる和服へきがえている。20世紀のなかばまでは、それが標準的な勤労者の生活スタイルだった。しかし、20世紀後半の高度成長期には、室内着からも和服は追放されていく。家でくつろぐさいのウェアも、しだいに西洋化していった。

部屋着としての和服はほぼ消滅した。だが、「家では靴を脱ぐ」習慣は住宅でいまも10割の水準を保っている。どうやら和服より、よほど深く民族性に根ざした文化であるようだ。日本人が靴で自分の寝室まで行く日はまだまだ来そうにない。

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※本記事は、井上章一著『日本人はなぜ家で靴を脱ぐのか 土足禁止の精神史』（新潮選書）の一部を再編集して作成したものです。

デイリー新潮編集部