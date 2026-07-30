知っておきたい8月の超重要ポイ活ルーティン、忘れると損する改悪情報と必須キャンペーン
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【入金力】投資資金倍増計画 8月超重要ポイ活を忘れるな」と題した動画を公開した。出演者のネコ山が、8月に実践すべきポイ活（ポイント活動）のルーティンや各種キャンペーン、重要な制度変更に関する結論を提示した。
動画前半では、証券会社ごとの「クレカ積立の即売り」スケジュールを解説。楽天証券、SBI証券、マネックス証券などの主要ネット証券で、クレジットカードで投資信託を積み立ててすぐに売却し、カード決済によるポイントを獲得する手法を紹介した。ネコ山は、日々の値動きが少ない銘柄を選ぶことが重要だと述べ、各証券会社に適した具体的なファンド名や売却のタイミングを指南した。
中盤では、銀行の振込キャンペーンや手数料無料枠を活用したポイ活に言及。さらに重要な変更点として、住信SBIネット銀行が「ドコモSMTBネット銀行」へ社名変更することを取り上げた。これに伴い、給与の振込先や自動入金の登録名を変更しないと入金エラーになる可能性があるとして、視聴者に注意を呼びかけた。
また、セゾンカードのETCカードについて、1年間利用がないとカードサービス手数料が徴収される規約改定にも言及。ネコ山は「ETCカードを作ってたらね、解約してくださいね」と語り、思わぬ手数料の発生を防ぐようアドバイスした。
終盤では、「ポイ活用現金を沢山持っているのですか」という視聴者からの質問に回答。ポイ活の待機資金についてネコ山は、「YouTubeやってなかったら100万円も置いておかないですよ。ほぼほぼ投資に入れてると思います」と明かした。日々のポイント獲得の手法だけでなく、制度改定による損失を防ぐための実践的な知恵が詰まった解説となった。
動画前半では、証券会社ごとの「クレカ積立の即売り」スケジュールを解説。楽天証券、SBI証券、マネックス証券などの主要ネット証券で、クレジットカードで投資信託を積み立ててすぐに売却し、カード決済によるポイントを獲得する手法を紹介した。ネコ山は、日々の値動きが少ない銘柄を選ぶことが重要だと述べ、各証券会社に適した具体的なファンド名や売却のタイミングを指南した。
中盤では、銀行の振込キャンペーンや手数料無料枠を活用したポイ活に言及。さらに重要な変更点として、住信SBIネット銀行が「ドコモSMTBネット銀行」へ社名変更することを取り上げた。これに伴い、給与の振込先や自動入金の登録名を変更しないと入金エラーになる可能性があるとして、視聴者に注意を呼びかけた。
また、セゾンカードのETCカードについて、1年間利用がないとカードサービス手数料が徴収される規約改定にも言及。ネコ山は「ETCカードを作ってたらね、解約してくださいね」と語り、思わぬ手数料の発生を防ぐようアドバイスした。
終盤では、「ポイ活用現金を沢山持っているのですか」という視聴者からの質問に回答。ポイ活の待機資金についてネコ山は、「YouTubeやってなかったら100万円も置いておかないですよ。ほぼほぼ投資に入れてると思います」と明かした。日々のポイント獲得の手法だけでなく、制度改定による損失を防ぐための実践的な知恵が詰まった解説となった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「大抵は最大もらえない」三井住友Oliveキャンペーンの誇大表現に苦言
「言葉のマジック」エアウォレット還元キャンペーンの罠を暴く
【まとめ】楽天あとリボキャンペーンが改悪？手数料ゼロで最大4000ポイント獲得する手順
チャンネル情報
💰️ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber