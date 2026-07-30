お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（59）が25日放送のBS朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず」（土曜後11・30）に出演。歯のトラブルを明かした。

三村は「奥歯を食べ物と一緒に飲んじゃった。奥歯が取れて、無抵抗に」と告白。ライブ期間中の出来事だったといい「ラスト2公演奥歯ないままやってたの」と明かした。

インプラントの歯で、痛みもなく「無抵抗になくなった」という。マネジャーに促されやっと歯医者に行くと、歯科医は「ほんとに飲んじゃったんですね？こんなにおっきいの飲んじゃったんですね」と騒然。

歯茎に埋め込んだ人工歯根は残っていたため、新たな歯が出来上がるまでの仮の詰め物を入れる治療を受けたといい「お医者さんが、小さい声で“三村さん奥歯飲み込む喉してるから、（詰め物を）僕がエラーしたら飲み込んでしまうかもしれない”って」。これに大竹は「どんだけ（喉を）開放してるんだよ」とツッコミ。笑いを誘った。

三村も「聞こえてるよ！怪獣みたいに言わないでよ」。歯科医が一度口内に詰め物を落とした場面もあったといい「“危ない危ない。飲み込まれちゃうとこだった”って。慎重にピンセットで取って“ふぅ〜”みたいな」「一回エラーしてやんの、緊張してるから、飲み込まれちゃうから」と臨場感たっぷりに振り返り、スタジオを盛り上げた。