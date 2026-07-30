7月22日に、共演者の女優・花乃まりあとの “不適切な関係” が報じられた俳優の三山凌輝。報道後から、妻で女優の趣里に対して同情の声がやまないが、29日には、三山と花乃が報道後にやりとりしていたメールが新たに報じられた。そんなさなか、趣里にも異変が起きていてーー。

三山については、花乃と共演舞台の休演中に高級車で新宿の高級シティホテルに向かったことが「文春オンライン」で報じられた。

「さらに7月29日には、三山さんが花乃さんに『令和のスターカップル爆誕じゃないの？』といったメールを送ったことなどが報じられました。

これまで2人での時間を『役を深めるため』と釈明してきたものの、今回は釈明の余地もないほどの深い関係を匂わせるものとなりました」（芸能ジャーナリスト）

三山の裏切りの行動が次々と明らかになると同時に、世間では趣里の心情を心配する声があふれている。さらに、前出の芸能ジャーナリストは、ここ最近の趣里の “異変” について、こう指摘する。

「趣里さんは、現在、テレビ朝日系で放送されているドラマ『大空港〜GATE24〜』の主演を務めています。彼女のInstagramのストーリーズは、22日に三山さんの報道が公になった当日から、毎日のように番組の宣伝をしてきました。

しかし、数日前からその宣伝がピタリと休止。第2弾が報道された7月29日も更新されることはありませんでした」

突然止まった趣里のSNS。三山の裏切り報道から1週間あまりすぎたが、彼女の環境は少しずつ変わりつつあると、この芸能ジャーナリストは続ける。

「7月28日には『WEB女性自身』が、撮影中、趣里さんは実家に子どもを連れて滞在していると報じました。忙しさも重なり、三山さんとの距離も遠のいているようです。2回めの報道には趣里さんもショックだったようですから、心労もたたっているのかもしれませんね。

ただ、そんななかでも、主演ドラマの公式Instagramでは、趣里さんが出演関係者にお弁当を差し入れたことが報告されました。《午後の撮影もみんなで頑張っています！》とも綴られており、趣里さんもスキャンダルを忘れるよう精力的に撮影に臨んでいるのでしょう」

30日には、数日ぶりに趣里がドラマを宣伝したストーリーズを更新し、沈黙を破った。同日の『女性セブンプラス』では、趣里が “覚悟を決めた” とも伝えられている。ここ数日、過熱する報道を横目に、自分の心と向き合う時間を取っていたというわけか。