「元アーセナルDFトミヤスと交渉」プレミアで夢の日本人タッグが実現か！英BBCが報道。「能力を高く評価している」一方でやはり…
世界最高峰のリーグで日本人タッグが実現するかもしれない。
昨季限りでアヤックスを退団し、現在はフリーの冨安健洋は、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加した。アーセナル時代以来のプレミアリーグ復帰の可能性に注目が集まるなか、英公共放送『BBC』が７月29日に「パレスが元アーセナルDFトミヤスと交渉」と題した記事を掲載。その動向を次のように報じている。
「トミヤスはパレスでトレーニングしており、プレシーズンマッチでベンチ入りした。日本代表選手はパレスと完全移籍契約について協議を行なったと見られ、これが実現すれば、27歳の同選手はフリートランスファーで加入することになる。
ピエール・セージュ監督は新シーズン、３人のセンターバックを起用する方針であり、パレスが獲得を進めれば、トミヤスは３人のうち左サイドを担う有力な選択肢となる」
北中米W杯でも力を発揮した27歳の日本代表は、プレミアリーグ復帰を果たすのか。やはり、鍵はコンディションだ。BBCは「彼はここ最近、膝の故障に悩まされてきた。パレスは元アーセナル選手の能力を高く評価しているものの、フィットネス状況を慎重に見極めたい意向だ」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
昨季限りでアヤックスを退団し、現在はフリーの冨安健洋は、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加した。アーセナル時代以来のプレミアリーグ復帰の可能性に注目が集まるなか、英公共放送『BBC』が７月29日に「パレスが元アーセナルDFトミヤスと交渉」と題した記事を掲載。その動向を次のように報じている。
「トミヤスはパレスでトレーニングしており、プレシーズンマッチでベンチ入りした。日本代表選手はパレスと完全移籍契約について協議を行なったと見られ、これが実現すれば、27歳の同選手はフリートランスファーで加入することになる。
北中米W杯でも力を発揮した27歳の日本代表は、プレミアリーグ復帰を果たすのか。やはり、鍵はコンディションだ。BBCは「彼はここ最近、膝の故障に悩まされてきた。パレスは元アーセナル選手の能力を高く評価しているものの、フィットネス状況を慎重に見極めたい意向だ」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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