女優・真野恵里菜（35）が30日までに自身のインスタグラムを更新。わが子との“ツーショット”を公開した。

「久しぶりにお仕事でした！」と近影を投稿。「たまたま夫がお休みの日だったので 夫と（子供の絵文字）は近くで待っていてくれたから 仕事終わりに合流して一緒にお茶したりお買い物したり とっても充実した1日になりました」とつづった。

「久しぶりにパパと2人で過ごして2人とも楽しかったみたいだし 私は数時間ぶりに会ったときにすごい笑顔でぎゅってしてきてくれたのが嬉しかった」とわが子との“ツーショット”も披露した。

そのうえで「もう2歳になったので（赤ちゃんの絵文字）と表記していたのをこれからは（子供の絵文字）にしようと思います！」と報告。「昨日ストーリーで『どうしようかな？』と書いたら（子供の絵文字）は性別を問わない絵文字とのことで 我が家は子どもの性別を公表していないのでこれにします」と記した。

「私服はトップスもデニムも @the_toe_official」「#家族時間」「#お買い物」「#リフレッシュ」「#子供の成長は早い」「#デニムコーデ」と添えた。

真野は2018年9月、当時ヘタフェに所属していた元サッカー日本代表MF柴崎岳と結婚。その後、スペインへ移住して夫をサポートしていた。23年9月には柴崎のJ1鹿島復帰に伴い、帰国。24年7月に第1子出産を発表した。