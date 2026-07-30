不倫疑惑の渦中にある俳優・三山凌輝（27）と元宝塚トップ娘役・花乃まりあ（33）が共演するミュージカル『愛の不時着』は東京公演を終えて、7月31日より大阪公演がスタートする。

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『週刊文春』による密会報道を受けて、花乃の公式サイトでは、〈舞台の役を深めることが目的〉と声明が出された。三山が代表取締役を務める会社の公式サイトも〈舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です〉とコメントした。

双方ともに"役作り"と釈明していたが、『文春オンライン』が新たに「令和のスターカップル爆誕じゃないの？」といった2人の親密そうなメッセージのやりとりや、三山の妻である女優・趣里（35）の「ショックです」という発言を報じ、騒動はまだ収束しそうにない。

スポーツ紙記者の談話。

「産後初の主演ドラマ『大空港〜GATE24〜』が7月23日より放送スタートし、趣里さんは、夫の不倫騒動の真っ只中に番宣に奔走することになってしまった。

また、趣里さんの父親である水谷豊さん（74）も監督・主演映画『Piccola felicita（ピッコラフェリチタ※aはアクセント符号付き）〜小さな幸せ〜』の上映会のため各地を訪問しているタイミングで、三山さんは、妻と義父両方の大切な作品にケチをつけてしまった」

一方の三山は、批判の声が寄せられる中でも『愛の不時着』東京公演を完走。キャストらが登壇するアフタートークも欠席することなく、ステージ上で花乃と言葉を交わした。舞台関係者が振り返る。

「三山さんと花乃さんは主演ということもあり、中央にいて隣同士でしたが、正面を向いていることもあってか、なかなか視線が合いませんでした。

2人の表情は少し硬いように見えましたが、トークが進むにつれてリラックスしてきたのか、司会者の『相手のこの瞬間好きだなというところは？』という質問に三山さんが『ぜぜぜ、全部です』と答え、花乃さんが笑顔をのぞかせる一幕もありました」

三山が日常などを発信するLife Community「ゴマス」は、すべてのコンテンツにアクセスできるプレミアムプランが月額8000円（税込）と非常に高額なことで知られる。このプランに加入しているという30代女性は、「騒動後ずっと更新がない」と明かす。

「今年2月頃は毎日のように動画や音声コンテンツが配信されていましたが、徐々にペースが落ちていき、7月に入ってからは10分程度の動画が2本公開されただけ。プレミアム会員限定コンテンツに至ってはゼロです。

FC会員向けにもう少し詳しい声明が出るのではと予想していましたが、7月中旬以降はそもそも更新自体ありません」

この女性ファンは、「全肯定の"信者"と思われているのかな」と嘆く。

「まだ『ゴマス』が始動したばかりの昨年11月、プロジェクトの舞台裏として、凌輝が参加したミーティングの映像が公開されました。そこで彼は、ファンクラブの会員について、『自分のコアなファンだったり、自分をメンターにしてくれているくらいの、ある意味信者じゃないですけど、ずっと一緒に二人三脚してきたファン』と表現していました。

たぶん凌輝としては、それくらい熱心なファンというポジティブな意味で、"信者"と言ったのでしょうが、言葉選びに少し引っかかったのを覚えています。自分の言動が周囲にどのように受け取られるか、良くも悪くも無頓着な性格なのかもしれません」

その無邪気さが、"役作り"のために共演女優と密会を重ねることに繋がってしまったのかもしれない。ミュージカル『愛の不時着』が全公演を終えたとき、この騒動も無事着陸しているのか。