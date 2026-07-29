ドルトムントは7月29日、大阪市内ヤンマーハナサカスタジアムで行われた親善試合でセレッソ大阪と対戦し0-1で敗れた。

コンディションに差があったなか、日本のクラブと対戦したドルトムントDFヤン・コウトは「今の日本の選手たちは質が高い」と言及した。

ドルトムントはMFジュード・ベリンガムの弟MFジョーブ・ベリンガムや昨季ブンデスリーガで17得点を奪ったFWセール・ギラシ、さらに今夏ガンバ大阪から加入したMF山本天翔がスタメンに起用した。

2日前に来日し練習も1日のみとコンディションに差があり、立ち上がりからプレスに来るC大阪に苦しんだ。そして立ち上がり8分にセットプレーから失点した。

「相手チームは本当にレベルが高く、質の高いサッカーをしていますね。休暇明けなのもあり、僕たちもプレスをかけようと、良いプレーをしようとはしているものの、時には難しいこともあります」

その後もC大阪に押し込まれて、何度もピンチを迎えていたが、「今の日本の選手たちはレベルが高く、ボールスピードも本当に素晴らしいと思います。だから、代表チームと遜色ないレベルだと思います。ワールドカップを見ていると、本当に素晴らしいプレーをしていますから。なのでここで日本の選手たちから学び、自分たちのプレーを向上させようとするのは、良い経験になると思います」と、Jクラブのレベルの高さに驚嘆し、コンディションを上げつつレベルアップを図りたいと明かした。

そしてチームはこのあと東京に移動し、8月1日にはFC東京との親善試合を控えているなか、「今日はベストのパフォーマンスを発揮できませんでしたが、もっと練習を重ねれば改善できると思います。次の試合では、より良いプレーをして、FC東京戦で勝利できるよう頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

不完全燃焼に終わった一戦だったが、昨季ドイツで2位の成績を収めた名門は、東京の地でどんなプレーを見せてくれるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部・小西優介 / Yusuke Konishi）