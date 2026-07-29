【令和8年熊本地震】劇場版『TOKYO MER』地震被災者へ「深くお見舞い」 8・1舞台挨拶イベント中止を発表…鹿児島で予定
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開予定）の公式Xが29日に更新され、8月1日に鹿児島で開催予定だった舞台挨拶（あいさつ）イベントの中止が発表された。
【画像】劇場版『TOKYO MER』被災者へメッセージ、舞台挨拶イベント中止を発表（全文）
「8月1日 鹿児島ミッテ10舞台挨拶イベント中止のお知らせ」と題した書面を通じ、「7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災された皆様、そして今なお不安な時を過ごされている皆様に、深くお見舞いを申し上げます」と伝え、「8月1日に鹿児島ミッテ10にて予定しておりました舞台挨拶イベントにつきまして諸般の事情を総合的に判断し、開催を中止させて頂くこととなりました」と報告。
「イベントを心待ちにしてくださっていた皆様には大変恐れ入りますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。被災された皆様が一日も早く日常生活を取り戻されることを、そして改めて鹿児島の皆様にお会いできる日が来ることを、心より祈っております」とつづった。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。
【画像】劇場版『TOKYO MER』被災者へメッセージ、舞台挨拶イベント中止を発表（全文）
「8月1日 鹿児島ミッテ10舞台挨拶イベント中止のお知らせ」と題した書面を通じ、「7月28日に発生した令和8年熊本地震により被災された皆様、そして今なお不安な時を過ごされている皆様に、深くお見舞いを申し上げます」と伝え、「8月1日に鹿児島ミッテ10にて予定しておりました舞台挨拶イベントにつきまして諸般の事情を総合的に判断し、開催を中止させて頂くこととなりました」と報告。
同作は、2021年に放送された、鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。大規模災害や事故に立ち向かう姿を描く。