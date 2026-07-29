藤田ニコル、夏休みを満喫　※「藤田ニコル」Instagram

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　今年5月に第1子を出産したモデル、タレントの藤田ニコルが27日にinstagramを更新。水着のオフショットを披露すると、ファンから「かわいすぎるー！」「若返ってない？？」といった反響が寄せられた。

【写真】産後とは思えない！　藤田ニコル、水着姿でプール浮かぶ姿（4枚）

　藤田が「夏休み」と投稿したのは、滞在していた那須で撮影されたオフショット。写真には、水着姿でプールを満喫する様子や、5月に生まれた第1子を抱っこする姿が収められている。

　投稿の中で藤田は「産後まさか水着なるとは思わなかったけど私はプール入りたいので着ちゃいました！笑（原文ママ）」とつづり「しっかりリフレッシュして楽しかったなぁ」とコメントしている。

　彼女の水着姿に、ファンからは「かわいすぎるー！水着似合ってるね！」「素敵ー！」「すごい、産後でこんな綺麗なの…」「若返ってない？？」などの声が集まっている。

■藤田ニコル（ふじた にこる）
1998年2月20日生まれ。2009年にファッション雑誌『nicola』のモデルオーディションに応募し、グランプリを獲得。同年からモデル活動を開始し、以降はタレントとしてもバラエティ番組でも活躍。2023年8月には俳優の稲葉友との結婚を発表した。今年5月には第1子出産を報告している。

引用：「藤田ニコル」Instagram（@2525nicole2）