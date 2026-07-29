「167cm、高身長清楚お姉さんだよー」現役アイドルが清楚なワンピ姿に反響
アイドルグループ「NEFRALISE（ネフラリゼ）」メンバーの夏目一花が27日にXを更新。清楚なワンピースを披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】167cm現役アイドル、足長っ！ 美脚あらわのミニスカ姿
神奈川県出身の夏目は、SNSで自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。そんな彼女が「167cm、高身長清楚お姉さんだよー」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、白を基調にした花柄ワンピースを着た夏目の姿が収められている。
彼女の抜群スタイルにファンからは「綺麗なお姉さんですねー」「ふぁっ!?きゃわいい」「似合ってるよ」「控えめに言って、最高」などの反響が集まっている。
【夏目一花プロフィール】
2003年9月13日生まれの22歳。女性アイドルグループ「月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか…」の元メンバーで、現在は「NEFRALISE」（ネフラリゼ）のメンバーとして活動している。Instagramでは、その抜群のスタイルが分かるコーデを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「夏目一花」X（@NEF_ichika0913）
「夏目一花」Instagram
【写真】167cm現役アイドル、足長っ！ 美脚あらわのミニスカ姿
神奈川県出身の夏目は、SNSで自身のソロショットを度々披露しており、抜群のスタイルが話題を呼んでいる。そんな彼女が「167cm、高身長清楚お姉さんだよー」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、白を基調にした花柄ワンピースを着た夏目の姿が収められている。
【夏目一花プロフィール】
2003年9月13日生まれの22歳。女性アイドルグループ「月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか…」の元メンバーで、現在は「NEFRALISE」（ネフラリゼ）のメンバーとして活動している。Instagramでは、その抜群のスタイルが分かるコーデを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「夏目一花」X（@NEF_ichika0913）
「夏目一花」Instagram