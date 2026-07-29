あの番組が復活！

「放送されていた当時は、『みんな！ ニューヨークへ行きたいかーっ!?』『罰ゲームは怖くないかーっ!!』と聞こえたら、その場にいた誰かしらが反応したものです。それぐらいの人気コンテンツに返り咲いてほしいですね」（元日本テレビ局員）

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視聴者参加型の大型クイズ番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」（以下、「ウルトラクイズ」）が、番組誕生50周年を記念し、年末年始の大型特番（放送日未定）として約30年ぶりに復活すると日本テレビが発表した。新たなMCには、5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐の櫻井翔（44）が就任する。

約30年ぶりに復活（公式HPより）

同日から挑戦者の募集も開始。1次予選は9月12日にスタートする予定で、今回は“令和版”としてまずヨーロッパを巡り、番組史上初めてアフリカ大陸を訪れ、決勝はアメリカで行われる、文字通り「地球一周」規模へとスケールアップした内容になるという。

「ウルトラクイズ」は、「矢追純一UFOシリーズ」や「元祖どっきりカメラ」など、数々の人気企画を生み出した日本テレビの「木曜スペシャル」枠で放送された。1977年の同局創立25周年（開局24周年）記念番組としてスタートし、翌78年からレギュラー化。その後は毎年1回、秋の風物詩として、10月下旬から12月上旬にかけて放送されてきた。

「日本各地から集まった挑戦者たちが『知力、体力、時の運』を合言葉に、広大なアメリカ大陸を横断しながら1000問以上のクイズに挑戦し、ゴールのニューヨークを目指す。当時としては前例のないスケールの番組でした。他のクイズ番組とは異なり、18歳以上（第11回までは45歳以下、第12回から第16回までは50歳以下、『今世紀最後』では年齢制限なし）でパスポートを持っていれば、オーディションなしで誰でも参加できたのも大きな特徴でした。1987年には、バブル景気で各局の制作費が潤沢だったとはいえ、『世界で最も制作費のかかったクイズ番組』としてギネス世界記録にも認定されています」（同前）

87年の第11回大会までは、平均世帯視聴率20％超（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録する国民的人気番組だった。しかし、その後は徐々に数字を落とし、88年の第12回以降は10％台へと低下する。

しかし、番組の勢いは衰えていなかった。予選参加者は77年の第1回が約400人だったのに対し、最後の開催となった92年以来、6年ぶりに復活した98年の第17回では約5万人が応募。世帯視聴率も21.2％を記録し、改めて番組ブランドの強さを証明した。

「予選では、全国から集まった挑戦者がプロ野球・巨人の本拠地だった後楽園球場に集結し、○×クイズで一気に人数を絞られます。令和版は東京ドームでしょうが、〇×クイズだけでも往年のファンは胸が熱くなるでしょう」（ベテラン芸能記者）

さらに番組を彩ったのが、泥まみれになって早押しボタンを奪い合う『どろんこクイズ』や、氷点下のアラスカで繰り広げられた過酷な耐久戦、敗者復活戦など、知力だけでなく体力や運まで試される奇想天外な演出だ。

「第15回まで司会を務めた福留功男さん（84）は、進行と出題を1人でこなす独自のスタイルを確立しました。敗者に向かって放った『何か言い残すことは!?』や、『そんなわけねぇだろ!!』といった歯切れのいい名ゼリフも人気を集め、一躍、日本テレビを代表するアナウンサーへと駆け上がりました」（同）

時代は変わり…

「ウルトラクイズ」が最後に放送された98年から約30年。待望の復活となりそうだが、この間に、テレビを取り巻く環境は大きく変わってしまった。

「まず大きいのは制作費。海外ロケの費用は、円安や航空運賃、宿泊費の高騰によって、30年前とは比較にならないほど膨れ上がっています。海外スタッフの人件費や警備費、保険料なども軒並み上昇しており、大人数を長期間海外へ送り込む大型企画は、民放各局にとって大きな負担になっています。さらに、コンプライアンスの問題も避けて通れません。かつては笑いとして受け入れられていた罰ゲームや過酷な演出も、現在ではハラスメントや人権への配慮不足といった批判を招きかねない。SNSでは一部のシーンだけが切り取られ、一気に炎上するリスクもあります。出演者だけでなく、制作側も細心の注意を払わなければならない時代になってしまいました」（放送担当記者）

令和版「ウルトラクイズ」の公式サイトによると、エントリー期間は8月23日午後11時59分まで。9月12日に1次・2次予選を行い、その後、海外ラウンドへ進む予定だというが、参加者の環境も当時とは大きく変わっている。

「『ウルトラクイズ』が放送されていた時代は、会社を休んででも数週間に及ぶ海外ロケに参加することは、一種のステータスでした。しかし令和の現在、長期間仕事を休むハードルは決して低くありません。働き方改革が進んだとはいえ、出場を希望する人は有給休暇をまとめて取得できる人ばかりではなく、自営業やフリーランスにとっては長期間仕事を空けるリスクは大きい。その意味でも、どれだけ1次予選に参加者が集まるのかは、番組の注目ポイントの一つになるでしょう」（同前）

それでも、日本テレビが約30年ぶりに「ウルトラクイズ」の復活に踏み切ったのには理由がある。

ここ数年、民放各局では往年の人気番組を復活させる動きが相次いでいる。TBSは7月20日に「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜」を放送。日テレも昨年、「マジカル頭脳パワー!!」「THE 夜もヒッパレ」「特上！天声慎吾」「全日本仮装大賞」「速報！歌の大辞テン」など、平成を代表する人気番組を次々と復活させた。

背景にあるのは、テレビ局がゼロから新たな看板番組を育てることが極めて難しくなったという現実だ。視聴者のライフスタイルは多様化し、Netflixをはじめとする動画配信サービスやYouTube、SNSとの競争も激しさを増している。かつてのように、新番組が国民的コンテンツへと成長するケースは珍しくなり、局側も知名度と実績を兼ね備えた過去の人気ブランドに活路を見いだそうとしているのである。

大型特番の顔

その復活プロジェクトの顔として、白羽の矢が立ったのが櫻井だった。

櫻井は「news zero」のキャスターを長年務め、「THE MUSIC DAY」や「ベストアーティスト」など大型特番の司会も担当。ラグビーW杯やオリンピック、選挙特番でも起用されるなど、日本テレビが最も信頼を寄せるタレントの一人だ。

「現在の日テレには、かつての福留功男さんや徳光和夫さんのような『大型特番の顔』と呼べるアナウンサーが見当たりません。その空白を埋める存在として、局の内外を問わず安定した司会力を発揮できる櫻井さんへの期待は大きい。アイドルとしての国民的知名度に加え、報道番組で培った冷静な進行力や生放送への対応力も高く評価されています。日本テレビとしては、『大型特番の顔』としての存在感をさらに高めたいという思惑もあるのでしょう」（同前）

令和版「ウルトラクイズ」は、日テレのみならず、テレビというメディアの現在地を映し出す試金石になりそうだ。

デイリー新潮編集部