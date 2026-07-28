ボクシングの井上尚弥選手が弟の井上拓真選手とそろって27日に開催された市内在住の小学生を対象としたイベントに参加。サンドバッグ打ちやミット打ちなどを通じて子どもたちとふれ合った後、囲み取材に応じました。

井上尚弥選手はこの日、9月27日に那須川天心選手との試合を控える弟・拓真選手と『ざま井上兄弟キッズチャレンジフェスタ』に参加。イベント終了後、二人で囲み取材に応じ、現在は拓真選手のサポートにまわる日々を過ごしていると述べ、弟の勝利を思う気持ちも明かしました。

弟の拓真選手と那須川選手は、2025年11月に一度対戦。拓真選手が3-0の判定勝ちでWBCバンタム級王座を獲得しました。那須川選手にとってはキックボクシング時代を含め、プロ公式戦で初黒星。それ以来、互いに1試合を行い共に勝利し、約10か月ぶりの再戦となります。