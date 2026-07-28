◇MLB ホワイトソックス12-3アストロズ(日本時間27日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手がアストロズ戦で2本塁打を含む5打数3安打6打点と大活躍。試合後のインタビューでは、約2か月ぶりとなる一発への喜びを語りました。

村上選手は5月末に右ハムストリングを痛めて約1か月の離脱。7月中旬に復帰していました。この日は初回にレフトへ復帰後初本塁打となる逆転の21号2ランを放つと、7回には2点適時打、8回にはライトに22号ソロを放ち、チームの12-3の快勝に貢献しました。

試合直後、場内でのインタビューでは、「まずは久しぶりに（ホームランが）出てすごく嬉しかったです」と笑顔。「ケガ明けから惜しい当たりがたくさんありましたし、あと一歩のところだったんですけど、今日出たので、これからもっといければなと思います」と話しました。