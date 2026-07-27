佐藤輝明が9試合ぶりの22号を放った

■阪神 1ー0 巨人（26日・甲子園）

阪神の佐藤輝明内野手は26日、本拠地で行われた巨人戦に「4番・三塁」で出場。両チーム無得点で迎えた6回、22号ソロを放ちこれが決勝点となった。虎の4番が放った値千金の一発に、ファンからは「打球音がおかしい」「MLBで通用する」と驚きの声が広がった。

9試合ぶりに快音を響かせた。6回先頭で打席に入った佐藤は、巨人先発の小笠原がカウント1-2から投じた真ん中付近の直球を強振。完璧に捉えた打球はバックスクリーンに突き刺さった。「NPB+」によると、打球速度177キロ、飛距離125メートル、角度25度の弾丸アーチ。均衡を破る1点に、甲子園は大歓声に包まれた。

DAZN公式X（旧ツイッター）は「ガツン 打球音がえげつない」と紹介し、本塁打シーンの動画を公開。ファンからは「この破裂音で酒飲める」「打球音キッモ」「良い音過ぎる」と打球音に酔いしれる声が数多く寄せられた。

また「はよメジャー行ってくれよ」「抑えられる気がしない」「メジャー行く人の打球」と、佐藤に“お手上げ”状態のファンも見られた。この試合前までの5試合は19打数1安打と苦しんでいただけに、周囲の不安を払拭する一発になった。前半戦の最後を勝利で締め括ったチームは、首位で後半戦に突入する。（Full-Count編集部）