年齢を重ねるごとに気になってくるのが、髪の毛のボリュームダウン。骨格を隠すために伸ばしてみたものの、ペタッとした髪の毛のせいで重たい印象になってしまったという方も多いのではないでしょうか。

【画像24枚】グレイヘアでも若々しく！ “ひし形”ショートボブで大変身、すてきなビフォーアフター

今回は、チリからやって来た髪のボリュームダウンにお悩みの女性を、美容師・渡来さんがふんわり軽やかな似合わせショートボブにチェンジしていきます。インスタグラムに投稿された動画には、4500件以上の「いいね」が寄せられています。

「若返りましたね〜」軽やかなショートボブで大変身

渡来さんは、東京都渋谷区にある「Memories 表参道店」のオーナー兼スタイリスト。髪質を見極めたカットが得意な渡来さんの元には、年間4000人以上のお客さんが訪れています。

今回訪れたのは、年齢を重ねるにつれて髪の毛が細くなり、本数も少なくなってしまったという女性。悩みを解消するため、後頭部にボリュームのあるくびれショートにスタイルチェンジしたいと考えているようです。

渡来さんを知ったきっかけは、インスタグラム。ショートヘアの写真をチェックしていると、渡来さんが投稿した“似合わせショートヘア”が目に入り、その場で予約を取ったとのことでした。

くびれショートにしたいものの、丸顔が気になるという女性。現在はボブにして骨格をカバーしていますが、ショートでもうまく隠れるようにしてほしいとオーダーしました。

すると渡来さんは、顔周りを作りながらトップにボリュームを出し、全体のシルエットをひし形に整えることで、髪のボリュームと骨格の両方をカバーできるくびれショートを提案。華麗なハサミさばきでカットを進めていくと、あっという間に提案どおりのすてきなひし形くびれショートを完成させました。

「向こう帰っても大丈夫だと思います」と話す渡来さんに、「100％！ バッチリ、パーフェクトです！」と終始笑顔で答える女性。インスタグラムのコメント欄も「これはすてき！ 大成功ですね」「とても似合っています！ 若返りましたね〜すごいです」「グレイヘアーにもピッタリですね！ 遠い外国からなんてすてき」と称賛の声が相次いでいました。