◇ア・リーグ ホワイトソックス ― アストロズ（2026年7月26日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠でのアストロズ戦に「2番・一塁」で先発出場。5月16日（同17日）のカブス戦以来となる1試合2本塁打をマークした。5打数3安打で自身メジャー最多の1試合6打点とした。

村上は1点を追う初回無死一塁の第1打席で逆転2ラン。外角へのスライダーを逆らわずに左翼へ運び、5月27日（同28日）のツインズ戦から2カ月ぶり、ケガからの復帰後初となる今季21号を放った。2―2で迎えた3回無死二、三塁の第2打席は二ゴロも、三塁走者が生還して勝ち越しとなる打点がついた。

6回の第3打席も二ゴロに倒れたが、6―3で迎えた7回1死二、三塁の第4打席では中前へ2点適時打を放った。復帰後初のマルチ安打で2者を迎え入れると、11―3とリードが広がった8回2死走者なしの第5打席で右翼席へ弾丸ライナーの22号ソロ。日本人メジャー1年目最多の23本塁打をマークしているブルージェイズの岡本和真に1本差と迫り、現在22本のドジャース・大谷翔平と並んだ。

この日は村上にとって初の「ボブルヘッドデー」で、3月26日の開幕戦でメジャー初本塁打を放った姿のボブルヘッドが入場者1万5000人に配布。ファーストピッチセレモニーには村上の両親が登場し、母・文代さんの投球は捕手役の村上がキャッチした。

村上は5月29日（同30日）のタイガース戦で右太腿裏を肉離れして負傷者リスト（IL）入り。今月10日（同11日）のアスレチックス戦でメジャー復帰すると、メジャー1年目でオールスターゲーム（14日＝日本時間15日、フィラデルフィア）に選出され、日本人では21年の大谷翔平（エンゼルス、現ドジャース）以来となるホームランダービーにも参戦した。復帰後は11試合で本塁打ゼロだったが、出場14試合ぶりの一発から一気に量産態勢に入った。