マイナビオールスターゲーム2026第2戦全パ7―8全セ（2026年7月29日富山）第1戦でMVPを獲得した全パの日本ハム・万波が、イチローに並んだ。5回の守備から途中出場し、6回1死から三塁手のグラブをはじく、左前打。4打数4安打となった前日に続き、5打席連続安打は00年イチローらに並ぶ球宴タイ記録となり「オールスターならではのヒットかもしれないが、いいんじゃないですか」。前日に失恋したことを告白していたが、報