「マジかｗｗｗｗ」「え！！！親戚なの！ 」、『VIVANT』出演の小日向文世と『サンジャポ』ジャーナリストが“親戚関係” SNS驚きの声
TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）が26日に放送され、同日に放送される日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9:00）の第11話（第2シーズン初回）を特集。俳優の小日向文世と、『サンデー・ジャポン』に登場する“小日向ジャーナリスト”が親戚関係であると明かされた。
【写真】小日向文世と“親戚関係”、『サンジャポ』小日向ジャーナリスト（4枚目左）
スタジオに『VIVANT』主演の堺雅人を招き、VTRを鑑賞。VTRでは、お笑い芸人・やす子が『VIVANT』にちなんださまざまな“極秘情報”を伝えた。その中で、ドラマで丸菱商事・長野専務を演じた小日向と、“サンジャポジャーナリスト”の「共通点は？」という質問を堺に投げかけた。
堺が「え〜、小日向さんは、すごくおしゃべりなので…」などと考えていると制限時間に。VTRでやす子が「正解は、小日向文世さんと、小日向ジャーナリストは、親戚関係でした！」と紹介した。
スタジオ出演者は「ええぇ！？」と驚き、堺も「（もっと話を）聞けばよかった！」と驚いた。VTRを終え、スタジオには“小日向ジャーナリスト”の姿が。改めて「親戚だった？」と聞かれ、「父親がいとこです」と説明した。
この情報にSNSでは「えええええ！？マジかｗｗｗｗ」「え！！！親戚なの！ 」「小日向文世さんとサンジャポジャーナリストの小日向さんが親戚関係だったとはw」「小日向さんと親戚関係の人いるんだ」「えぇ、サンジャポ小日向ジャーナリストと小日向文世さんは親戚！すごい情報だ」「えー！小日向文世さんと小日向ジャーナリスト、ご親戚だったの？！」などのコメントが寄せられた。
【写真】小日向文世と“親戚関係”、『サンジャポ』小日向ジャーナリスト（4枚目左）
スタジオに『VIVANT』主演の堺雅人を招き、VTRを鑑賞。VTRでは、お笑い芸人・やす子が『VIVANT』にちなんださまざまな“極秘情報”を伝えた。その中で、ドラマで丸菱商事・長野専務を演じた小日向と、“サンジャポジャーナリスト”の「共通点は？」という質問を堺に投げかけた。
スタジオ出演者は「ええぇ！？」と驚き、堺も「（もっと話を）聞けばよかった！」と驚いた。VTRを終え、スタジオには“小日向ジャーナリスト”の姿が。改めて「親戚だった？」と聞かれ、「父親がいとこです」と説明した。
この情報にSNSでは「えええええ！？マジかｗｗｗｗ」「え！！！親戚なの！ 」「小日向文世さんとサンジャポジャーナリストの小日向さんが親戚関係だったとはw」「小日向さんと親戚関係の人いるんだ」「えぇ、サンジャポ小日向ジャーナリストと小日向文世さんは親戚！すごい情報だ」「えー！小日向文世さんと小日向ジャーナリスト、ご親戚だったの？！」などのコメントが寄せられた。